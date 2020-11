¿Cuáles son los mejores 10 animes de la historia?

Originario del manga japonés, el anime se ha convertido en uno de los géneros con mayor popularidad en los últimos años, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías y las ventajas que internet ofrece para disfrutar contenidos que a través de la televisión comercial no llegaron a los países occidentales. Hay animes que por su historia, complejidad, penetración cultural y éxito en la crítica, se convierten en imprescindibles, en los mejores de la historia.

Si algo ha influenciado al desarrollo y a la penetración cultural del anime en Occidente, ha sido la posibilidad que existe hoy de ver y descargar anime online a través de páginas confiables, bien diseñadas y con una estructura que favorece la búsqueda, ya que no son pocos los animes que podrías colocar en este listado, con más de 100 candidatos. Muchos de los mejores animes de la historia jamás salieron de Japón como transmisiones en televisión, sino que han llegado a través de adaptaciones al cine o por su versión original en manga. Gracias a internet, sin embargo, hoy puedes disfrutar de cada uno de ellos desde cualquier dispositivo.

Estos son, a juicio de muchos aficionados y expertos, los mejores animes de la historia.

The Ghost in the Shell

The Ghost in the Shell es una de las obras más completas del manga y el anime japonés. Para entender su calidad uno debe remontarse hasta la década de los 80, cuando Masamune Shirow creó el manga The Ghost in the Shell, donde el futuro distópico y desolador combinado con la sexualidad explícita, lograron crear una obra de culto, aunque sin la trascendencia deseada.

No obstante, su llegada al anime en Japón, su secuela Innocence, y sobre todo su llegada al cine en la adaptación de las versiones anime, crearon una obra de culto que trasciende el anime y se convirtió en un canto al futuro, a la distopía del ser humano que abandona los valores primigenios en favor de la mejora sin control, perdiendo en el proceso el "ghost" que les define.

Death Note

Si nunca has visto anime y sientes interés por conocer el género, lo más probable es que cualquier persona te recomiende empezar por Death Note. La aparente sencillez de la trama logra enarbolar una de las narrativas más complejas que el anime en general ha logrado jamás, siendo un anime imprescindible para todo conocedor del género.

Un total de 37 capítulos bastarán para notar que la historia protagonizada por una libreta, L y Light Yagami, es una de las más interesantes que hayas visto, no sólo en el género del anime -donde es una de las obras de culto con mayores fans acérrimos- sino del thriller en general.

Akira

Lógicamente, hay muchos animes que podrían estar incluidos en este listado en lugar de Akira, sin embargo, este despampanante anime futurista -ambientado en un Japón de 2019 que acaba de superar los estragos de la Tercera Guerra Mundial, donde los protagonistas viajan y compiten en motocicletas igual de futuristas y poderosas como ninguna otra- destaca por encima de otros animes por haber sido el primero en lograr ser transmitido en Occidente y haber captado el éxito comercial que abrió las puertas para los que vinieron después, que terminaron superando al mismo en calidad y masificación.

Akira es uno de los mejores de la historia, porque llevó el anime a todo el mundo.

Dragon Ball Z

Si Akira abrió las puertas del anime a nivel mundial, permitiendo que otras producciones llegarán al público de Occidente, Dragon Ball Z consolidó la propuesta del anime frente a cualquier otra producción no asiática transmitida en televisión.

Aún hoy, en muchos canales de Hispanoamérica, Dragon Ball Z se sigue transmitiendo fielmente, y no son pocas las personas que lo siguen viendo.

La historia de Goku cuenta con millones de aficionados y es, a juicio de muchos expertos, el anime más seguido de la historia, en cantidad de fieles espectadores. Muchos de los amantes del anime de esta generación, además, crecieron con Dragon Ball Z.

Captain Tsubasa

Poca presentación necesita la historia de Oliver y Benji, como uno de los mejores animes de la historia. Es, además, uno de los más viejos de toda la lista, y aún hoy se encuentran retransmisiones en las cadenas televisivas japonesas.

La historia del fútbol y la fantasía por antonomasia fue, para muchos lectores, sinónimo de ver la televisión en la infancia. Aunque su acogida en Norteamérica no fue la mejor, sí es una de las historias preferidas por los amantes del anime en Hispanoamérica y es, tal vez, el mejor anime deportivo de todos los tiempos.

Metrópolis

Osamu Tezuka es el autor más importante del anime, por haber sentado las bases del género en todos los aspectos. La complejidad y la trascendencia de su obra, abarcando prácticamente todos los sentidos posibles, le catapultó hasta la cumbre.

Metrópolis es una de sus obras selectas. Futurista, narra la historia de una ciudad donde habitan en tensa quietud, hombres y robots. La trama, profunda y exclusiva, no dejará indiferente a nadie, tanto por su impacto como por su forma acertada de anticipar las sociedades del futuro.

El viaje de Chihiro

Mística, mágica, esencial y visualmente impactante, El viaje de Chihiro es tal vez la obra más ambiciosa de Hayao Miyazaki -para muchos, el mejor creador del anime japonés por la proyección de sus obras a nivel internacional-.

Producida por el icónico Studio Ghibli, El viaje de Chihiro es una propuesta única por ser de las pocas que se adentran en el contexto más espiritual de los japoneses, de sus miedos, enigmas y formas de entender el mundo y la vida.

Es, además, la única producción del anime japonés que ha ganado un Premio Oscar.

Cowboy Bebop

El estudio Sunrise no quiso perder el tirón que el manga original tuvo en Japón, e inmediatamente después de la publicación de la última edición, presentó el anime de 26 capítulos Cowboy Bebop.

Naves espaciales, año 2071, planetas colonizados y un cazarrecompensas, Spike Spiegel, dan contexto a un western con matices de hasta 5 vertientes del cine y la literatura negra. Adulto y picante, resulta esencial para entender los éxitos de sus primos, Samurai Champloo y Space Dance.

One Piece

Durante mucho tiempo, sobre todo a finales de los 90, fue la tercera pata que soportaba la popularidad global y creciente del anime, junto a Dragon Ball Z y Naruto.

De los 3, One Piece es el único que sigue emitiéndose, contando ya con casi 800 capítulos originales. Acción desenfrenada y comedia se combinan en un anime tan extenso como interesante, al que tendrás que dedicar tiempo pero que notarás que ha valido la pena.

Stein's; Gate

Nunca la ciencia ficción y el anime estuvieron tan unidos. Stein's; Gate es para muchos el sinónimo de la complejidad científica y tecnológica de Japón, mostrada a través de una irreverente, divertida y friki serie de anime, que gracias a la construcción de sus personajes y a la cantidad de referencias científicas, logró hacerse un hueco entre las mejores.