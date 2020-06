Los cosméticos made in Spain más vendidos en farmacias

Los productos de cosmética made in Spain están cogiendo fuerza en los últimos años, y no es de extrañar, la calidad de estos cosméticos es excelente y no tienen nada que envidiar a las marcas internacionales.

Con frecuencia, la mayoría de las personas pecamos de elegir una marca internacional para nuestros cosméticos, quizás por su fuerte publicidad o por nuestro desconocimiento. Pero esto no significa que las marcas españolas no puedan competir contra ellas. De hecho, están en los puestos más elevados del top de ventas.

Y es que los cosméticos con sello español han llegado para imponerse, siendo una potencia mundial en la industria.

Los productos de cosmética españoles triunfan en países como EEUU, China o incluso Corea, además de los europeos, por tanto, ¿cómo no utilizarlos si se fabrican “en casa”?

Camaleon Cosmetics, líderes en farmacias

Una de las marcas made in Spain más popular Camaleon Cosmetics, una firma de cosmética natural con presencia en todas las farmacias, parafarmacias y herbolarios de España. Cuentan con una amplia gama de productos diseñados con fórmulas innovadoras a partir de activos naturales, evitando el uso de parabenos, siliconas y derivados de la petroquímica.

Esta marca de cosmética 100% española ofrece productos de tratamiento facial y de maquillaje. Gracias a su continua investigación e innovación cuentan con productos seguros, eficaces y de una excelente calidad al mejor precio. Además, son productos veganos y cruelty free.

Su gama de maquillaje se caracteriza por gamas de colores atrevidas y mágicas, porque al tacto con tu piel cambian de color. Sus pintalabios de talla jumbo son uno de los productos más icónicos de la marca por su precio, duración y acabado en los labios.

Por su parte, en sus tratamientos de cuidado facial priorizan la hidratación y luminosidad del rostro con productos aptos para todo tipo de pieles.

El corrector de bolsas y ojeras, el producto estrella

¿Conoces el dicho de que “los ojos son la ventana del alma”? Bueno, resulta que la piel debajo de los ojos también puede decir mucho sobre cómo te sientes.

Factores genéticos, signos de la edad, o la simple actividad del día a día deja huella en nuestro rostro, y se refleja concretamente en los ojos en forma de círculos oscuros: las temidas ojeras.

Uno de los productos más vendidos y populares de la marca Camaleon Cosmetics es el corrector de bolsas y ojeras Magic Serum, que elimina las líneas de expresión y las arrugas que se originan alrededor de los ojos por el paso del tiempo en cuestión de segundos.

Este cosmético revolucionario lidera el top 1 en ventas de tratamientos faciales para corregir las ojeras por su precio, siendo mucho más asequible que otros productos similares de otras marcas del mercado. Permite que lucir un rostro descansado y bello esté al alcance de todos.

Con productos como este, fabricados con componentes naturales y respetuosos con la piel la eficacia y los resultados están garantizados.

¿Qué causa las ojeras y bolsas en los ojos?

Lo que hace que sea particularmente difícil tratar las ojeras es que no hay numerosas razones por las cuales las personas las desarrollan.

Los expertos aseguran que la falta de sueño, la deshidratación, beber demasiado alcohol y no comer una dieta bien equilibrada son factores de estilo de vida que pueden contribuir a la aparición de bolsas u ojeras, pero la genética y el envejecimiento también entran en juego.

El envejecimiento también es una de las principales causas de los círculos oscuros debajo de los ojos. A medida que se envejece, el tejido alrededor de los ojos se debilita. Por ello, es recomendable utilizar tratamientos faciales para tratar estas bolsas antes de que comiencen a aparecer, consiguiendo así, una mayor eficacia a largo plazo.

Incluso pueden ocurrir por una razón poco conocida: por frotarse los ojos. Las alergias pueden aumentar el enrojecimiento y frotar los ojos provocará un oscurecimiento o bolsa bajo el ojo debido al aumento de la irritación.

En definitiva, todos los expertos coinciden en que la mejor manera de tratar las ojeras debajo de los ojos es mediante una combinación de tratamientos cosméticos vendidos en las farmacias, cambios saludables en el estilo de vida y productos para el cuidado de la piel de alta calidad.

Conseguir que desaparezcan es sencillo, con constancia y un estilo de vida cuidado. Apuesta por cosméticos y tratamientos faciales made in Spain, siendo líderes en todas las farmacias del país y un referente en la industria, para conseguir el cuidado que tu rostro se merece.