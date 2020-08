Continúa a inestabilidade meteorolóxica na provincia de Lugo

A situación meteorolóxica desta xornada continuará sendo moi indefinida xa que as altas presións atoparanse retiradas ao oeste de Azores e unha zona de baixas presións situarase ao norte da península Ibérica.



Deste xeito agardamos un día de ceos máis anubrados no oeste da comunidade, con chuvias intermitentes, e ceos máis abertos no leste, con chuvascos ocasionais pola tarde nas áreas de montaña. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios significativos, e as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado.



Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur, aumentando a moderados pola tarde, e no litoral, moderados con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra.

As temperaturas agardadas para esta xornada son as seguintes:

A Coruña 15 º 24 º

Ferrol 14 º 24 º

Lugo 12 º 22 º

Ourense 14 º 25 º

Pontevedra 15 º 23 º

Santiago de Compostela 14 º 20 º

Vigo 15 º 22 º