Consumo responsable y alimentación saludable

EL DÍA MUNDIAL de la Nutrición que se celebra este sábado tiene como objetivo recordar y hacernos conscientes de que mantener una dieta equilibrada y adecuada es fundamental para el cuerpo y para la mente. En este sentido existen tres grandes retos de la distribución alimentaria para responder a las necesidades de alimentación de los próximos años, señalan desde Vegalsa-Eroski, una de las empresas líderes del sector.

Así, se busca una alimentación adaptada a los nuevos estilos de consumo: los productos frescos son un eje fundamental del modelo del supermercado y están definidos por los conceptos de calidad y relación de cercanía con el proveedor. Responden, por tanto, a la creciente demanda de una alimentación saludable. El cambio en las formas de consumo, a través de los nuevos formatos –como frutas y hortalizas ya cortadas y listas para su consumo o propuestas on the go de una amplia gana de alimentos, entre otras–, serán los protagonistas de esta transformación. En lo referente a los alimentos procesados, la escucha activa a las demandas de productos bajos en sal, grasas y azúcar o que respondan a necesidades específicas, como alergias o necesidades dietéticas, es ya una realidad en los lineales.

Además el supermercado de proximidad tiene la responsabilidad de adaptarse a los hábitos de vida de una amplia gana de clientes y la innovación en los procesos logísticos, con plataformas y sistemas de transporte eficientes, es vital para asegurar la sostenibilidad medioambiental, económica y social del supermercado. Asimismo, el crecimiento de la población mayor de 65 años que se espera en las próximas décadas, unido a modelos de familias cada vez más diversas, determinará un supermercado que introduzca una alimentación enfocada a sus necesidades en cuanto a formatos y productos específicos, así como con la prestación de servicios específicos. La innovación aquí viene derivada de la observación social para convertir el supermercado en un espacio de servicios a la comunidad.

COMPROMISO. Vegalsa-Eroski tiene en la información que ofrece referente a sus productos y servicios, así como en la forma en que la comunica, dos aspectos fundamentales de su transparencia y compromiso. Se va más allá del cumplimiento de la legislación vigente en esta materia y se quiere aportar conocimiento y capacidad de decisión a sus clientes. Buscan acercar a todas las personas a sus productos y servicios para que generen opiniones formadas a través del etiquetado y la información.

En este sentido, cuentan con dos etiquetados que fortalecen la toma de decisiones fundamentada por el consumidor con el objetivo de que escoja la mejor opción para sus demandas. Nutriscore es un etiquetado nutricional validado por el Ministerio de Salud que permite establecer una valoración nutricional sencilla y comparable con otros productos semejantes, complementando la información establecida por la normativa y ofreciendo más posibilidades de decisión al consumidor.

En 2019 se lanzaron los primeros productos con este etiquetado, y actualmente toda la marca propia Eroski incluye Nutriscore. También cuentan con el Semáforo nutricional, una herramienta complementaria a Nutriscore que facilita información detallada sobre la aportación nutricional de los alimentos e interpretar si es adecuada para las necesidades del consumidor. Vegalsa-Eroski fue pionera en incluir esta información a través de un sistema de colores que busca establecer una compra más saludable y adaptada.

Entre las actividades de sensibilización y fomento de hábitos sostenibles Vegalsa-Eroski desarrolla talleres infantiles y de alimentación saludable y responsable con escolares de primaria, donde aprenden a identificar distintos grupos de alimentos a través del plato de Harvard y fomentar la sostenibilidad con el consumo de los productos locales, así como transmitir la importancia de tener hábitos de consumo responsables y cuidar el medioambiente.

Vegalsa-Eroski continúa sus compromisos en salud y sostenibilidad, implicando a trabajadores, clientes y grupos de interés en el decálogo en el que se resumen los compromisos asumidos para contribuir en los próximos años a una sociedad con mayores índices de salud y bienestar: seguridad alimentaria, alimentación equilibrada, prevención de la obesidad infantil, atender necesidades nutricionales específicas, favorecer un consumo responsable, ofrecer más productos locales, facilitar comer bien a buen precio y actuar con claridad y transparencia.

Con el objetivo de contribuir a reducir los altos niveles de obesidad, sobre todo entre la población infantil, Vegalsa-Eroski lleva a cabo iniciativas para promover hábitos de vida y alimentación saludables desde la infancia.

Además destaca por apoyar la Dieta Atlántica como un elemento saludable y no restrictivo que promueve el consumo responsable.

Vegalsa-Eroski desarrolló de la mano de Cruz Roja Española, y con la colaboración de reconocidos profesionales como el pediatra Alfonso Amado, la nutricionista Lidia Folgar, y las chefs, Ana García y Beatriz Sotelo el proyecto de recetas saludables Los peques a la mesa, para familias con niños y niñas menores, junto a consejos nutricionales y pediátricos para una correcta alimentación.

El recetario recoge 30 recetas con productos de temporada y de proximidad, y con precios económicos, que se distribuyen en opciones para desayuno, comida, merienda y cena. Los beneficios obtenidos por su venta en los Autoservicios Familia, Hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center están destinados al proyecto de Promoción del Éxito Escolar para niños y niñas en dificultad social de Cruz Roja Española en Galicia.

Además de esta iniciativa, en su web y redes sociales Vegalsa-Eroski publica diferentes recetas saludables para animar a los visitantes a cocinar platos sanos con alimentos frescos y de temporada.

Vegalsa-Eroski colabora con la Fundación Dieta Atlántica para divulgar las bondades de este patrón de alimentación en la sociedad, con ciclos de charlas saludables; acciones en sus establecimientos y elaboración de recetarios. Se promueve este tipo de dieta como modelo de alimentación saludable y aliada de la longevidad, dando a conocer los beneficios de consumir alimentos de proximidad. La compañía asume así su papel mediador entre la comunidad científica prescriptora de alimentos saludables y el cliente, haciéndole llegar la mejor oferta de productos para unos hábitos de vida saludable.

La apuesta por los productos frescos y de temporada en las regiones que tiene presencia es un valor fundamental para Vegalsa-Eroski, que a lo largo de toda su trayectoria siempre ha estado muy cerca de sus proveedores trabajando para ofrecer productos de proximidad con la mejor relación calidad.

GALICIA. Vegalsa-Eroski cuenta con la mejor despensa de producto fresco del país. Gracias a su apuesta por el producto gallego y a la relación de confianza que siempre ha mantenido con sus proveedores de proximidad pueden trabajar mano a mano para que no falten productos en los hogares de sus clientes.

Este compromiso se ve reflejado en la inversión anual en producto local, que en 2020 alcanzó los 400 millones de euros o lo que es lo mismo, que el 40% de las compras totales fueron a proveedores de proximidad, contribuyendo a impulsar un sector primario más sostenible y a mantener una alta diversidad del tejido productivo de las comunidades autónomas en las que tiene presencia. Para ello Vegalsa-Eroski trabaja con más de 900 proveedores locales de Asturias, Galicia y Castilla y León.

Con esta estrategia en mente, Vegalsa-Eroski ha implementado un Plan Salud cimentado en tres ejes principales: el origen, la calidad y la cercanía del producto, el establecimiento comercial como escenario de relación con la población y el fomento de hábitos de vida saludables.