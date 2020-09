Consejos para tener un pelo sano y bonito

Para tener un pelo bonito, que demuestre salud, hay que tener unos hábitos bastante importantes. Lo primero y más esencial es tener buenos productos para cuidar tu cabello, aquellos recomendados por especialistas, pertenecientes a marcas reputadas y que hayan demostrado ya que dan resultados positivos. Pero ese es tan solo el primer paso.

El cuidado del cabello es prácticamente una disciplina. Es indispensable tener el equipo correcto, es decir, contar con los accesorios de belleza indispensables como un buen secador de pelo, una plancha de pelo, cepillos de pelo de buenos materiales y, por supuesto, champús que no dañen. Pero además de eso hay que saber cómo tratar al pelo, qué se debe hacer y qué no.

Aquí no vas a recibir una master class sobre cuidado del cabello, porque es algo que da para hablar largo y tendido, pero sí que vas a recibir unos consejos fundamentales. Te vamos a dar una serie de recomendaciones para que luego no tengas que entrar en internet para buscar cómo reparar el cabello dañado.

Las claves para un pelo bonito y cuidado

Tener un pelo bonito y cuidado depende, principalmente, del trato que le des a diario. Tienes que ser una persona muy cuidadosa pero, por encima de todo, tienes que saber qué hay que seguir una serie de hábitos que realmente marcarán la diferencia. Pequeños gestos como dejar el cepillo para desenredarte o no usar agua tan caliente pueden hacer muchísimo.

¿Y cuáles son los más importantes? Vamos a verlos ahora. Sigue leyendo para enterarte de cómo tener un cabello bien suave y sedoso, brillante, cuidado y bonito. En definitiva, cómo tener un cabello que sea sano de verdad.

El frotar se va a acabar

Se suele pensar que, cuanto más se frote el pelo, más limpio se va a quedar tras enjuagarlo. Es un error descomunal. Al frotar con intensidad se activan las glándulas sebáceas y estas generan más grasa que ensucia el pelo.

Lo que tienes que hacer es masajear con cuidado y delicadeza. No corras y no hagas fuerza, el cabello se va a limpiar igual, incluso mejor si no aprietas tanto como antes. Lo notarás enseguida.

Trata con calma

Si quieres los niveles adecuados de hidratación, que no queden restos y que, por supuesto, tu melena salga como nueva al terminar la ducha, ve con calma. Cuando apliques mascarilla, espera un tiempo a que esta haga su efecto, de hecho lo recomendado son 15 minutos.

Para que haga más efecto, se aconseja incluso coger una toalla caliente y húmeda para envolver el pelo durante ese tiempo. Y, en el hipotético caso de que no tengas tiempo, entonces aplica un acondicionador para que se encargue de potenciar el efecto de la mascarilla.

Usa secadores iónicos

Tira tu antiguo secador cuanto antes, es un consejo bastante tajante, pero de los mejores que puedes recibir en cuanto a cuidado del pelo. Los mejores secadores para tratar al cabello como se merece son los iónicos, ya que son capaces de descomponer las moléculas de agua de forma no invasiva.

Al hacer eso, estas pasan a ser micropartículas que tanto la fibra capilar como el cuero cabelludo pueden absorber para hidratarse. No solo vas a tardar menos en secarte, tu pelo va a estar mucho más hidratado y sano.

Es mejor desenredar con las manos

Cepillo, tirón. Cepillo, tirón. Y así hasta que todo quede desenredado. ¿Sabías que esa es la peor manera de desenredarse el pelo? La cutícula del cabello tiene que quedar sellada para que no aparezcan restos no deseados, como la caspa, y para eso lo mejor es usar las manos directamente.

Utilízalas cuando te hayas aplicado el acondicionador o la mascarilla, pasando los dedos suavemente por cada mechón. Así, además de tenerlo bien desenredado, conseguirás que brille más, esté más suave y sea más difícil romperlo. Son todo ventajas.

Elige el champú adecuado para tu cabello

Cada pelo es diferente, pero eso tú ya lo sabes. Lo que no sabes del todo es cuál es la opción más adecuada para tu caso. En el caso de que tu cuero cabelludo sea sensible, lo mejor es no usar ningún champú que contenga parabenos, siliconas o variantes de sulfato.

Por otra parte, y siguiendo con este caso, que es el más delicado, nunca debes usar agua excesivamente caliente ni aplicar calor directamente sobre el cuero cabelludo. Recuerda que es sensible.

Ya has visto que no es demasiado complicado. De hecho, el problema no está en seguir estas recomendaciones, sino en conocerlas. Aquí ya te hemos dado las pautas para que tu pelo luzca cada día de una forma espectacular, pero ahora queda que pongas de tu parte. Te toca a ti aplicar lo que hemos explicado. En poco tiempo verás los resultados.