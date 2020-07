El robo de motocicletas está más a la orden del día de lo que piensas. Pocas cosas son tan desagradables como ir a coger tu moto y ver que no está donde la habías dejado; que te la han robado. No es solo la impotencia ante el robo, la pérdida de un medio de transporte valioso y costoso, es también el trastorno que supone tener que iniciar todo un proceso burocrático para intentar recuperarla. Y lo peor de todo es que todo ese papeleo no sirve de nada en un gran número de ocasiones y la moto nunca más aparece.

La mejor forma de protegerse contra el robo de una motocicleta es contratar un seguro con cobertura por robo. Saber cómo calcular el seguro de moto es fundamental para encontrar la mejor póliza.

Una vez asegurado el vehículo, puedes seguir estos consejos para evitar que te roben la moto.

Alquila una plaza de garaje

Guarda la moto en una plaza de garaje. En este lugar el tránsito de las personas está muy restringido, por lo que estarás disminuyendo mucho las posibilidades de ser víctima de un robo. Además, muchos garajes disponen de videovigilancia.

Aparca la moto en lugares transitados

Los ladrones acostumbran a cometer sus robos ante el menor número de miradas ajenas posibles para que no haya testigos de sus delitos. Si tienes que dejar la moto en la calle, hazlo en lugares en los que haya mucho tránsito de personas, eso ahuyentará a los ladrones o, por lo menos, hará que se lo piensen mucho más.

Bloquea la dirección

El bloqueo de la dirección no es la panacea y los expertos en la sustracción de motos saben cómo sortear este problema, sin embargo, si un ladrón puede elegir entre dos motocicletas distintas, lo más probable es que se decante por una moto que no tenga la dirección bloqueada, por sencillez y comodidad.

Utiliza un sistema antirrobo

La principal traba que debes ponerle a un potencial ladrón es tener un sistema antirrobo de calidad: una cadena, una horquilla, un disco, un antirrobo de manillar… incluso puedes colocarle una alarma sonora que persuadirá a quienes intenten llevarse tu motocicleta.

Sujetar la moto al mobiliario urbano

Si combinas un sistema antirrobo con elementos fijos del mobiliario urbano, como una farola o un árbol, estarás reduciendo en gran medida las posibilidades de sufrir robos, puesto que quien intente llevarse tu motocicleta tendrá que deshacerse del antirrobo en el lugar en el que se encuentre el vehículo, lo que le supondría un plus de peligrosidad que difícilmente estaría dispuesto a asumir.

Sistema GPS para tenerla siempre localizada

Si la moto cuenta con un localizador GPS, será mucho más factible encontrarla que si no lo tiene. Bastará con rastrear la señal, y listo. También podría suceder que los ladrones, si son muy expertos, sean capaces de sabotear el sistema GPS, pero las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas.

Documentación online 24/7

Ten preparadas varias fotografías tanto de la moto como de la documentación y tenlas accesibles en tu correo electrónico. En caso de sustracción, dispondrás de toda la información necesaria para iniciar los trámites de denuncia y de gestión con la aseguradora con solo consultar tu e-mail.