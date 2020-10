Consejos para comprar unos cascos gaming

Si quieres comprar unos buenos auriculares y no sabes qué tienes que tomar en cuenta para hacerlo, aquí en CascosGaming.net te vamos a dar unos pequeños consejos que te van a ser de mucha utilidad. Al principio, puede que te sientas abrumado y que no sepas que inversión debes hacer a la hora de comprar cascos gaming.

Existe una variedad increíble de cascos que pueden ser completamente útiles para ti a la hora de jugar. Esta industria está realmente saturada, pero si necesitas comprar cascos gaming que se adapten a tus necesidades, debes ver muy bien primero, qué es lo que necesitas y segundo cuál es tu presupuesto para hacerlo.

Puntos importantes que debes tomar en cuenta a la hora comprar cascos gaming

Hay muchos factores importantes que puedes tomar en cuenta para comprar tus cascos. Uno de ellos es la calidad del sonido, la cual es muy importante en los juegos; a menudo, es necesario poder diferenciar la dirección de los sonidos o prestar atención a los detalles sutiles y las señales de audio de su juego.

Por otro lado, tienes que saber si es mejor para ti un casco inalámbrico o cableado. Muchas veces se comete el error de creer que porque un casco es inalámbrico es mejor, y realmente no es así. Si eres un jugador gaming de ordenador, los auriculares con cable serían la mejor opción para ti. Los cableados no necesitan cargarse. A menos que también esté jugando con una consola, no hay una razón sólida para que se vuelva inalámbrico.

Los auriculares inalámbricos deben cargarse. Esto puede ser problemático si juegas durante horas. Normalmente, la mayoría de los buenos auriculares inalámbricos tardan alrededor de una hora en cargarse por completo y ofrecen entre 7 y 8 horas de duración de la batería. Al elegir auriculares inalámbricos, si estás consciente de la calidad del sonido en el juego, debes considerar la posibilidad de adquirir unos auriculares con codificación AptX. Esto permite que el sonido se reproduzca sin pérdida de calidad mientras se transmite de forma inalámbrica a través de Bluetooth.

En el caso de los auriculares para juegos con sonido envolvente verdadero, se mantienen varios controladores en cada lado del auricular para diferentes canales de audio. Esto permite que el sonido se escuche en diferentes ángulos. Con esto, el sonido parece muy sensible a la dirección. Puedes distinguir fácilmente la dirección de donde proviene el sonido. Esto es una bendición para los jugadores de FPS.

Como medir los cascos gaming que necesito

Esta pregunta es sumamente necesaria, ya que muchas personas no saben que realmente necesitan. A veces, creen que solo por el hecho de comprar casco gaming caro ya tienen el mejore producto en su casa y no es así. Tienes que ver primero las especificaciones que necesitas para que tu juego sea óptimo y después podrás analizar la calidad y diferencia que te ofrece cada producto.

Es importante mencionar, que debes medir la calidad de sonido que necesitas, porque si compras unos auriculares que no se adaptan a tus ordenadores entonces tendrás un juego poco óptimo. Pensar en un sonido surrounding es ideal para que te sientas sumergido en el juego.

La calidad del cintillo se mide en cómo se adapta a tu cabeza, ya que si tienes unos cascos que te aprietan mucho, cuando tengas que pasar horas de juego, puedes empezar a sentir dolor de cabeza o malestar y presión. Para ello, tienes que tomar en cuenta que el cintillo esté forrado. Hay cascos que vienen con una cubierta acolchada con cuero sintético que te protege por completo la cabeza y así no te sentirás cansado.

Otro punto importante que tienes que medir a la hora de comprar cascos gaming es el cable. Muy pocas personas le toman importancia a este punto, ya que piensan que esto no es importante, y si lo es. Esta es la razón por la cual debes pensar en el material que recubre el cable del casco. Existen algunos que son trenzados en hilo, los cuales son ideales para proteger la parte interna del cableado, además debes ver que las puntas estén protegidas también. Al tomar en cuentea todo esto, seguro podrás tener unos buenos cascos de juego para que la experiencia sea completamente agradable.