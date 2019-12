Consejos para comprar una bici eléctrica

La concienciación con el medio ambiente y la búsqueda de medios de transporte económicos y poco contaminantes ha sido motivo más que suficiente para ver cómo el auge de la movilidad electrica es toda una realidad. Cada vez hay más coches que abandonan los tradicionales motores de combustión, pero también hay cada vez más medios de transporte alternativos, que apuestan por la electricidad como principal fuente energética.

En España estamos viendo poco a poco cómo las grandes ciudades apuestan más por medios como los patinetes eléctricos o incluso las bicis eléctricas. Estas últimas, fáciles de llevar y manejar, ligeras y cada vez más cómodas, son las que más terreno están ganando en los últimos años tanto en grandes como en pequeñas urbes.

Por eso mismo quieres comprar una, pero no sabes por dónde empezar. Para que no te pierdas y des en el clavo, vamos a ofrecerte una ayuda importante. Te vamos a dejar varios consejos clave para comprar una bici eléctrica.

Cómo saber qué bici eléctrica comprar

Desde lo que dicta la normativa hasta las especificaciones de los diferentes modelos, todo eso es lo que vamos a repasar aquí. Es cierto que siempre puedes optar por algo más artesanal si sabes como hacer tu bici electrica, pero, en el caso de que quieras apostar por algo totalmente nuevo, esto es lo que de verdad te interesa:

Modelo y tipo de uso

¿Quieres una bicicleta para ir por el campo o es para la ciudad?, ¿necesitas guardarla dentro de tu piso y no hay mucho espacio?, ¿cuánto dinero estás dispuesto a pagar? Todas esas preguntas debes responderlas cuanto antes, porque eso dictará el modelo que vayas a comprar.

No es lo mismo una bicicleta de montaña que una urbana, del mismo modo que tampoco encaja en todas las categorías la compra de una bici eléctrica plegable o una con estética tradicional. Asimismo, los modelos más caros suelen tener mejores materiales y ser más duraderos. Empieza respondiendo a esto.

Batería

Lo primero que debes saber es que hay modelos con baterías extraíbles y otros que van integrados en el cuadro. Nuestra recomendación es el primer tipo, ya que te permite coger la batería y cargarla cuando desees, incluso en la oficina.

Por otra parte, la autonomía depende del material principal de las baterías. Las de ión litio son la mejor compra gracias a su eficiencia, de hecho, suelen presentar una autonomía de unos 50 kilómetros aproximadamente. También puedes optar por las de plomo, que son más baratas, pero con menor duración y mayor peso.

Potencia y asistencia al pedaleo

Este aspecto es importante no solo por la comodidad que te puede brindar, sino también por la legislación. Si una bicicleta eléctrica tiene un motor que no supera los 25 kilómetros por hora al asistir en el pedaleo y su potencia no es superior a los 250 vatios, no es necesario contratar un seguro. Un modelo así es más que suficiente para ir por la ciudad.

¿Quieres algo más potente? En ese caso, además de que la bici será más cara, tendrás que contar con un seguro obligatorio que, a la larga, provocará un gasto mucho mayor.

Al final, la respuesta sobre cómo elegir la mejor bici eléctrica es algo que recae sobre tus hombros. Debes ver todas las opciones disponibles y elegir la que mejor se ajuste al uso que vayas a darle, aunque esto es una buena guía para empezar.