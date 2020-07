Consejos básicos para disfrutar de un buen pícnic

Inmersos en pleno verano, nos encontramos ante una de las mejores temporadas del año para disfrutar de un buen pícnic. Un clima excelente, las altas temperaturas y la posibilidad de experimentar una comida agradable en buena compañía son solamente tres de los ingredientes que explican la popularidad de esta práctica.

No obstante, para que todo quede perfecto, es importante prestar atención a una serie de aspectos que pueden marcar la diferencia. Teniéndolos en cuenta, organizar nuestro próximo pícnic será más sencillo que nunca.

¿Cómo mantener la comida caliente en todo momento?

Uno de los grandes desafíos a los que nos tenemos que enfrentar en el momento de organizar un pícnic es a lo relacionado con la manera en cómo mantenemos la temperatura de la comida. Es importante que conozcas que en el mercado existen diferentes accesorios y elementos que nos permiten conservar la misma con la temperatura óptima.

Mantén tu comida caliente con los diferentes termos que nos ofrecen las principales marcas del sector. Dependiendo de cuáles sean las necesidades con las que contemos, podremos decantarnos por diferentes modelos, tamaños y características.

Todos ellos comparten un mismo denominador común: asegurar la correcta temperatura de todos nuestros productos.

Para conservar el café, también existen diferentes accesorios que pueden servirte de ayuda. Un vaso térmico café nos permitirá transportar el café y servirlo una vez finalizada la comida con la temperatura deseada. Gracias a que están elaborados con los materiales más innovadores del mercado, es una de las mejores soluciones que podemos encontrar.

Asegurar tu comodidad en el pícnic es mucho más sencillo de lo que parece

Asegurar nuestra comodidad es clave para poder disfrutar de un día en la mejor compañía. Para conseguirlo, son varios los aspectos a los que debemos prestar atención:

El mantel debe contar con las dimensiones necesarias como para poder depositar en él tanto la comida como los accesorios. Además, debe tener el grosor necesario como para salvar las imperfecciones del terreno y mantener a salvo la comida de hormigas y de otros insectos.

debe contar con las dimensiones necesarias como para poder depositar en él tanto la comida como los accesorios. Además, debe tener el grosor necesario como para salvar las imperfecciones del terreno y mantener a salvo la comida de hormigas y de otros insectos. Para sentarnos sobre el césped, podemos decantarnos por llevar algún pequeño cojín. Además, también nos servirá para apoyar la cabeza si queremos descansar un poco después de comer.

Evita las bolsas de hielo, apuesta por soluciones específicas para pícnics

Si bien es cierto que recurrir a las tradicionales bolsas de hielo puede suponer una tentación, la realidad es que pueden convertirse en un peligro para la conservación de nuestros alimentos.

Una vez los cubos comiencen a derretirse, formarán un gran charco de agua en el interior de la nevera, perjudicando la conservación de los alimentos que se encuentren en ella. En su lugar, opta por las bolsas de gel helado o por los diferentes accesorios específicos para llevar a cabo esta función. Con ellos podrás garantizar en todo momento la mejor experiencia posible.

Los recipientes, herméticos y por separado

Es recomendable que todos los alimentos se conserven por separado y permenezcan cerrados herméticamente.

Existen multitud de tuppers que te ayudarán a cumplir con esta función con las mejores garantías. Además, en el caso de que te decantes por los recipientes de cristal, podrás conservar mejor el sabor de los mismos.

Una vajilla resistente, funcional y respetuosa con el medio ambiente

Los vasos y los platos de plástico son muy económicos, no obstante, generan una gran cantidad de residuos y no resultan muy resistentes. Además, a la larga implican un gran desembolso económico. Por ello, una de las mejores opciones por las que podemos decantarnos es por comprar una vajilla específica para hacer pícnics e ir de acampada. Además de no generar residuos, son mucho más resistentes de otras opciones que existen en este sector.

La mayoría de marcas especializadas nos ofrecen opciones muy completas. Éstas nos permiten llevar a cabo la compra de platos, vasos, cubiertos y todo lo necesario para disfrutar de un pícnic de una forma cómoda, segura y respetuosa con el medio ambiente.

Confía en los alimentos ligeros

Aprovecha las ventajas que se desprenden de alimentos como los sándwiches, la fruta, las ensaladas o los quesos, entre otros. Por las características del pícnic, es recomendable que tratemos de evitar los platos excesivamente elaborados, puesto que puede que no resulten muy cómodos de ingerir dependiendo del sitio en el que se realice la actividad.

Como hemos podido comprobar, organizar un pícnic es mucho más sencillo de lo que en un principio puede llegar a parecer. Asegurar su éxito dependerá de la atención que seamos capaces de prestar a los diferentes elementos que intervienen en el mismo. Con el buen tiempo convertido en la excusa perfecta para disfrutar de una comida al aire libre en las mejores condiciones, prestar atención a cada aspecto aquí mencionado nos permitirá disfrutar de una jornada inolvidable con la mejor de las compañías.