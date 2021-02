Conseguimos que las personas no se enfaden con sus vecinos

La carrera profesional de Daniel Portomeñe, abogado experto en Derecho Administrativo, comenzó en su Oviedo natal el año 2001. Sus raíces gallegas —de Taboada— propiciaron que su camino se cruzase con el de dos ingenieros orensanos, y de esa relación surgió la idea de esta empresa astur-galaica de denuncias anónimas.

En su año y medio de recorrido ya cuentan con clientes muy variados, tanto particulares como empresas, e incluso despachos de abogados que quieren facilitar a sus clientes la posibilidad de realizar una denuncia de forma anónima. De momento, la empresa solo opera en España pero no descartan dar el salto a otros países en el futuro.

P: ¿Qué ofrece Bastión Ciudadano?

BC: En pocas palabras, ofrecemos a aquellos ciudadanos que no deseen exponer su identidad la posibilidad de presentar una denuncia de forma anónima, y además totalmente online, sin moverse de su casa.

P: ¿Cómo surgió la idea?

BC: Los socios tenemos profesiones relacionadas directamente con el mundo administrativo, las infracciones y sanciones, las licencias, legalizaciones, el urbanismo, los montes... Llevábamos años escuchando las quejas de muchos clientes sobre situaciones ilegales que quedaban sin denunciar, simplemente por no querer llevarse mal con sus vecinos o con su competencia; por eso decidimos fundar la empresa.

P: ¿Qué hechos denunciáis?

BC: Todo aquello que sea constitutivo de infracciones administrativas o de irregularidades que deban ser subsanadas, en multitud de materias, como urbanismo, tráfico, sanidad, medio ambiente, trabajo y seguridad social…

P: ¿Por ejemplo?

BC: Construcciones ilegales, negocios sin licencia, incumplimiento de medidas sanitarias de locales, falta de limpieza de fincas para prevención de incendios, infracciones laborales, contaminación acústica… la lista es enorme.

P: La idea suena bien pero será caro, se supone...

BC: Somos una empresa socialmente responsable y con vocación de servicio público; queremos vivir en un país mejor, y queremos facilitar que la posibilidad de presentar una denuncia anónima esté al alcance de cualquier bolsillo. Para ello, disponemos de un sistema de gestión de denuncias y un método de trabajo que nos permite ofrecer al cliente un precio muy competitivo (menos de ciento cincuenta euros). Además, disponemos de un servicio VIP para despachos de abogados en los que se elabora un presupuesto "a la carta" según las necesidades de cada caso, para que éstos puedan facilitar a sus clientes la posibilidad de denunciar anónimamente manteniendo un control total del asunto por parte de sus propios abogados.

P: ¿Cuál es vuestro prototipo de cliente en Galicia?

BC: Hosteleros que observan incumplimientos por parte de su competencia, personas que viven en áreas rurales y residenciales y soportan al típico vecino que cree que el pueblo es suyo, reformando edificaciones o bien levantando construcciones nuevas de carácter ilegal (feísmo); gente a la que les plantan árboles junto a su casa sin cumplir las distancias mínimas con el consecuente riesgo de incendios… Hay denunciantes de todos los perfiles; eso sí, lo que tienen en común es que no quieren llevarse mal con el denunciado. En Galicia se le da mucha importancia a no perder o trato co veciño (sonríe).

P: ¿Qué es lo que más le gusta de su actividad en Bastión Ciudadano?

BC: Conseguir que las personas no tengan que enfadarse con el prójimo para obligarle a actuar dentro de la ley. Existen infracciones que perturban las relaciones entre vecinos, que no se atreven a denunciar por miedo a enfados o represalias. Imagínese una actividad ilegal que provoque ruidos u olores cerca de su vivienda, o una construcción ilegal que estropee el paisaje de la zona u ocupe un espacio público, sin ir más lejos; usted conoce al infractor, se lleva bien con él, ¡hasta puede ser de su familia! ¿usted se atrevería a denunciar a nombre suyo, o preferiría encargarle esto a una empresa especializada?

P: ¿Cómo puede hacer una persona para hacer una denuncia anónima?

BC: En nuestra web, Bastión Ciudadano, se puede realizar la denuncia de forma online en cuestión de minutos.