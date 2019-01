Conoce cuáles son las razones para empezar el año esquiando

Empezar el año con buen pie es posible gracias a ti. Comenzamos con un 2019 lleno de nuevas oportunidades y proyectos para cumplir, donde debemos tener en cuenta los errores cometidos en el pasado año para no tenerlos este año. Más allá de todo ello, también es un año de nuevos propósitos e ilusiones, pero debemos poner de nuestra parte para poder hacerlo realidad. Muchas personas han iniciado el año haciendo turismo blanco, más conocido como turismo de nieve. Las pistas se han colmado de gente que observa que esquiar es una gran forma de divertirse con amigos y a su vez, hacer deporte. Aún estás a tiempo de empezar el año de esta manera, únicamente debes buscar ofertas de esquí en Grandvalira de la mano de Esquiades.com para que este deporte sea una de tus grandes aventuras del año. ¿Quieres saber cuáles son las razones que existen para practicar dicho deporte? En este artículo lo descubrimos.

La nieve consigue despertar tus sentidos

Esquiar supone toda una experiencia para la persona que se adentra a ello. Las primeras sensaciones se descubren poco a poco y con el paso del tiempo, es posible convertirse en todo un experto. La nieve consigue activar nuestras emociones y despertar los sentidos, pero este deporte va más allá de todo ello.

Hacer un viaje hasta la nieve, ya es una experiencia de por sí y más si se aprovechan las ofertas de Esquiades.com. Además, si te apasionan los deportes de aventura, el esquí será uno de tus preferidos. La montaña es el elemento esencial para cualquier persona aventurera, donde además podrás disfrutar de paisajes espectaculares y pueblecitos muy atractivos para visitar y tomar fotografías. Todo ello, junto al blanco típico de la nieve, hace que sea todavía más bonito y mágico. Asimismo, la naturaleza está presente y con el esquí, te conviertes en un elemento más de ella.

Como cualquier deporte que se precie, practicarlo tiene importantes beneficios para la salud. Se trata de uno de los más completos que existen, ya que conseguimos mover todo el cuerpo. De este modo, esquiar te hará más resistente y fuerte, a la vez que conseguirá divertirte. Se trata de un deporte muy versátil que pueden practicarlo desde niños hasta adultos.

Además, es un deporte social, donde sirve como pretexto para pasar unos días con la familia o los amigos. Y no solo eso, ya que gracias al esquí se puede conocer a más personas que compartan tus mismas aficiones. A fin de cuentas, esquiar es una actividad que siempre se recordará, por los momentos que se viven en compañía y por las increíbles imágenes que pueden tomarse allí.

Además de ello, el esquí puede disfrutarse por personas con distintas discapacidades. Ver vídeos, observar cómo lo practican los demás u observar los paisajes, es una estupenda forma de disfrutar también del viaje. Practicar esquí, es sinónimo de saludable, puesto que gracias a él puedes ponerte en forma. Ayuda a levantar el estado anímico, estimula y oxigena. Asimismo, la adrenalina siempre está presente y consigue reforzar tu concentración.

Practicarlo te ayudará también a cansarte menos, puesto que aumentarás la capacidad de tus pulmones para transportar oxígeno. Observarás cómo tus músculos y articulaciones están más fuertes y firmes. En definitiva, comprobarás cómo rejuveneces en un tiempo récord.

Por otro lado, la emoción también está presente al practicar esquí. Asimismo, es competitivo, pero no hay por qué centrarse en ganar, sino en disfrutar con personas que estén a tu mismo nivel de experiencia. Concéntrate en competir contigo mismo para seguir mejorando y no te compares con el resto de personas. No dejes de practicarlo y así, podrás avanzar y ver cómo cada vez te sientes más seguro. No olvides una máxima: esquiar es emocionante, pero hacerlo bien es otro nivel.

La nieve enamora a primera vista. Aporta paz, excita y divierte a cualquier persona que decide acudir a ella logrando no dejar indiferente a nadie. Por ello, también es muy beneficiosa en caso de que estés pasando por un estado anímico algo complejo, necesites desconectar o simplemente, quieras estar en contacto con la naturaleza. Comprobarás cómo reduces considerablemente los niveles de estrés y ansiedad.

Además de todo ello, también podrás perder peso casi sin darte cuenta. Olvídate de las dietas milagro o dejar de comer según qué alimentos. Practicando este deporte tan completo conseguirás mover todo tu cuerpo y lograrás quemar entre 300 y 700 calorías por hora. Eso sí, no te olvides de alimentarte adecuadamente antes y después de practicarlo.

Ahora que conoces cuáles son los motivos que convierten a este deporte en uno de los más completos que existen, es el momento de que te animes a ello. Enfúndate de la ropa adecuada, prepara tu maleta y reserva tu viaje para poder disfrutar de unos días de tranquilidad, deporte y desconexión.