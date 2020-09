¿Por qué comprar un tocador de maquillaje?

Por lo general, la zona de aseo y arreglo personal se encuentra en el baño. Sin embargo, muchas mujeres utilizan los tocadores para organizar mejor sus utensilios de belleza, además de tener un espacio propio para arreglarse todos los días. Pero, ¿Cuál es el tocador para ti? En la web tocadores.net encontrarás una guía de compra de los mejores tocadores de maquillaje. Este es el mejor referente del sector que te ayudará a elegir y hacer una compra satisfactoria. Pero mientras tanto, te damos una guía para la comprar el que necesitas.

Elementos esenciales de los tocadores de maquillaje

Lo más importante de tu tocador es que tenga los elementos esenciales, es decir, un espejo iluminado y una mesa cómoda. Aun cuando no es necesario que tenga cajones incorporados, pues puedes añadir cestos y cajas, todo dependerá del gusto de cada persona. Lo que si es necesario es que tengas suficiente lugar de almacenamiento para tu maquillaje y demás accesorios de higiene y belleza.

¿Por qué el espejo debe estar iluminado? Esto brindará mayor comodidad a la hora de visualizar el rostro. No obstante, esta iluminación no debe deslumbrar pues no tendría una correcta apreciación de lo que hay que cubrir y aquellas zonas a resaltar.

Algunas mujeres prefieren los espejos móviles con brazos extensibles. Este permite acercar o alejar el espejo para tener un mejor ángulo, y así colocar el espejo en el lugar que mejor te convenga.

Aunque pocas le dan la importancia debida, es necesario que tu tocador tenga un bote de basura. No es correcto esconderla debajo o en un cajón. Es allí donde irán toallitas, algodones y todo lo que no vas a usar. Recuerda colocarlo cerca de tu silla.

Por supuesto, la apariencia del tocador de maquillaje hay que tenerla en cuenta, ya que este será parte de la decoración de la habitación. Entre más pequeña es la zona, es importante que el tocador sea agradable a la vista pues será el centro de atención de la habitación.

Entonces, si quieres rediseñar tu espacio, es tiempo de cambiar el tocador de maquillaje y elegir uno con tamaño perfecto, práctico pero con un hermoso diseño que resalte la belleza de tu habitación. Las sugerencias que te daremos a continuación, será de gran ayuda para que te analices a ti misma, y así elijas el tocador que se adapta a tus necesidades y preferencias.

¿Cómo elegir el mejor tocador de maquillaje para ti?

Para elegir el mejor tocador de maquillaje, debes tener encuentra varios factores. Por ejemplo, el tocador es un artículo intermedio entre el escritorio y la cómoda. Se puede decir que este es el que más ofrece bienestar además de utilidad para objetivo como joyas, maquillajes y más. Además, transforma totalmente el ambiente de la habitación. Por lo que es práctico pero también estético. Entonces, ¿Qué tener en cuenta antes de comprar un tocador de maquillaje?

Hay varios tipos de tocadores

Efectivamente, esta familia se divide en escritorio tocador, tocador con espejo, tocador cómoda y tocador baúl. Pero, ¿Cuál es el que tú necesitas? Todo dependerá de la utilidad que se le dará. Por ejemplo, el escritorio tocador no tiene espejo pues aun cuando reúne las funciones del tocador, se trata de un escritorio, así que tendrías que agregarle uno si quieres.

Mientras tanto, la mesa de maquillaje tiene una estructura de almacenaje, y puede tener uno o varios espejos. Por supuesto, está diseñado exclusivamente para el campo de la belleza, pero tiene una función todo en uno, lo que resulta muy práctico.

Por otro lado, aunque el estilo cómoda no tiene espacio para colocar las piernas, esto se ve compensado por más volumen de almacenamiento. Y el tipo baúl es aquel que utilizan las chocas viajeras pues se comporta como una maleta pero con unos simples movimientos ya tienes un tocador móvil con espejo y cajones.

Dimensiones del tocador

El tamaño lo elijes tú de acuerdo a la zona que tengas para colocarlo. Además, hay que tener en cuenta cuántos accesorios y herramientas de belleza vas a organizar en el tocador. Si tienes mucho que guardar, lo mejor es que elijas uno con suficientes cajones.

Por lo general, estos tienen una dimensión de 50cm x 100cm, ideal para habitaciones pequeñas. Lo importante es que todo lo que tenga el tocador sea útil para ti. No compres un tocador solo por hermoso cuando no utilizarás todos los cajones pues solo será perdida de espacio que puedes utilizar de otra forma más práctica.