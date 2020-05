Cómo usar de forma segura tus juguetes sexuales esta cuarenta

Como bien sabrás, los juguetes sexuales no son los sustitos del sexo tradicional, sino que ayudan a vivir la sexualidad desde otros puntos y formas. Se pueden usar para llegar a la excitación sin penetración o llegar con una estimulación más elevada. Esto se traduce en experiencias mucho más placenteras para las parejas o a nivel individual.

Los juguetes sexuales ya estaban muy presentes en nuestras vidas, pero con la llegada de la crisis del Coronavirus se han vuelto una herramienta realmente buena a la hora de conseguir placer sin salir de casa. La vida nos ha cambiado por culpa del Covid-19, incluida la vida sexual.

La venta de juguetes sexuales se dispara en la cuarentena

Como nos indican desde Diversual, web experta en la venta de juguetes sexuales a través de internet, las ventas se han incrementado de manera importante en los últimos meses. El tiempo libre ha provocado que tengamos más tiempo para la sexualidad y en consecuencia muchas personas hayamos apostado por usar los juguetes sexuales para disfrutar del placer que ofrecen. Las ventas se han incrementado en todos los apartados, es decir, ha crecido la venta de consoladores, tapones, vibradores…

El objetivo de las parejas es el de disfrutar de su sexualidad durante la cuarentena y para conseguirlo han buscado la ayuda de los juguetes sexuales.

No hay que olvidar que la venta de juguetes sexuales no solo ha aumentado de manera importante en nuestro país, sino que se estima que en muchos otros países afectados por el Coronavirus también está viendo como las ventas están creciendo con fuerza. Por ejemplo, en Canadá se han doblado las ventas, en EEUU ha aumentado en un 75% en Hong Kong en un 71%, mientras que en Italia el crecimiento ha sido del 60%. Como puedes ver, el crecimiento de las ventas ha sido muy fuerte en la gran mayoría de países.

Medidas higiénicas para usar juguetes sexuales de manera segura

Si has decidido entrar en el grupo de personas o parejas que usan los juguetes sexuales para poder disfrutar de todos sus beneficios, te recomiendo poner en práctica los siguientes consejos para tener la seguridad de que usarlos no presenta ningún riesgo para tus intereses.

Lavados de manos: se recomienda que la persona o personas que van a usar los juguetes sexuales siempre se laven las manos antes de usarlos o ponerse el condón. El lavado de manos siempre tiene que ser de calidad para evitar cualquier virus o germen que podamos tener en las manos. Para evitar problemas, el lavado tiene que ser siguiendo las normas que han indicado desde la OMS, con el objetivo de tener la seguridad de que no estamos contaminando el juguete sexual.

Protección del juguete sexual: también es una buena ayuda proteger el juguete sexual con un condón para conseguir una protección extra y reducir en la medida de lo posible riesgos de infección. Es muy fácil y te ayudará a tener la seguridad de que puedes disfrutar del juguete de una manera más segura.

Renueva el condón: si lo vas a usar en varias áreas del cuerpo distintas, en el momento de realizar la penetración puede que te interese cambiarle el condón. Como bien sabes, el virus puede estar en muchas zonas, de aquí que cuanta más precaución tomemos, mucho mejor. Es una medida que no se suele realizar, pero los expertos recomiendan el cambio del condón para evitar un posible foco de contaminación sin darnos cuenta.

No compartir juguetes sexuales: no debes cometer el error de dejar los juguetes sexuales a otras personas. El juguete sexual siempre tiene que ser usado por la misma persona, al igual que pasa por ejemplo con el cepillo de dientes. Este es un consejo que no solo te damos durante el confinamiento por el Covid-19, sino que también es importante tenerlo en cuenta siempre. Si quieres disfrutar de una buena salud, únicamente tienes que usar tú los juguetes sexuales.

Limpieza tras cada uso: una vez que has usado los juguetes sexuales es el momento de lavarlos para mantener su higiene para futuros usos. Para lavarlos, lo mejor que puedes hacer es usar agua caliente con un poco de jabón neutro. Esta operación de limpieza es sencilla, rápida y siempre tiene que realizarse con cada uso. Si no lo limpias bien, lo que estarás haciendo es poner en juego tu salud cuando los vuelvas a usar.

Por otra parte hay que tener en cuenta que no todos los juguetes sexuales tienen las mismas características y en consecuencia no siempre necesitan de las mismas medidas. Para tener la certeza de que los vamos a usar correctamente y no vamos a comprometer nuestra salud, es muy importante leer a fondo las instrucciones para evitar errores. Por supuesto, también tienes que fijarte si el juguete sexual puede provocar una reacción alérgica. Mejor leerlo que no experimentar dicha reacción. Se ha demostrado que la gran mayoría de personas disfrutan de los juguetes sexuales sin leer las instrucciones. Esto se traduce en un alto riesgo de usarlos de manera inadecuada. Solo te llevará unos minutos y así podrás tener la certeza de que los estás usando correctamente.

Es verdad que los juguetes se pueden usar de manera segura, pero es muy importante realizar una serie de cuidados para mantenerlos como nuevos y sobre todo evitar que se transformen en un posible foco de infecciones por una falta de higiene.

Para finalizar, siempre los tienes que usar de una manera adecuada y no abusar demasiado de sus beneficios para evitar a depender demasiado de ellos. La dependencia no se suele dar, pero algunas personas la sufren por usarlo más de lo debido.