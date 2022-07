Como recuperar dinero de PayPal si es por error

Enviar dinero a otros países ahora es más fácil con plataformas como PayPal. Sin embargo, es bastante común que los usuarios se equivoquen de correo electrónico, bien sea por error de tipeo o porque se lo han dado de forma incorrecta. Por supuesto, que el dinero caiga en otra cuenta supone un gran problema, y miedo a no volver a ver el dinero. Lo bueno es que te damos la solución para recuperar el dinero PayPal cuando te equivocas al enviar, puedes hacer click aquí.

Tutorial para recuperar dinero PayPal cuando te equivocas

PayPal es una de las billeteras electrónicas más importantes del mundo. No es de extrañar entonces que, sea una de las más usadas. Actualmente, todos deberían tener una cuenta en PayPal, para enviar y recibir dinero desde cualquier parte del mundo ya que, ha resultado ser una de las más confiables a la hora de hacer transacciones económicas.

Ahora bien, por error humano, algunos usuarios han enviado dinero a otras cuentas PayPal. En seguida, comienza la desesperación, sobre todo, cuando se trata de altas sumas de dinero. Así que, saber cómo recuperar el dinero si lo envías a una cuenta equivocada, te será de gran utilidad. Siguiendo las instrucciones de comoenviar.org, podrás resolver este y otros problemas que te surjan con tu cuenta PayPal.

Paso a paso cómo recuperar dinero PayPal

Este tutorial también es útil para aquellos usuarios que han sido estafados en una compra o bien, desea una devolución de dinero. Sin importar cuál sea tu caso, si hay formas de recuperar tu dinero ante una transacción que ha salido mal, y a continuación te damos el paso a paso.

Pulsar sobre el pago, mismo que debe indicar que está “Pendiente”. Este se ubica en la zona de actividad reciente.

Después de hacer clic en el pago, aparecerá la información detallada de este. Es aquí donde podrás confirmar o bien, anular el pago.

Para recuperar el dinero, tienes que pulsar sobre el botón “Cancelar”.

Una vez que abra otra ventana donde se pregunta si quieres confirma la cancelación de pago, debes pulsar “Cancelar pago”.

De forma inmediata, verás reflejado el dinero en tu cuenta PayPal, recuperando así lo que hasta hace poco creías haber perdido. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona ya ha aceptado el dinero?, ¿Cómo recuperar el dinero PayPal?

PayPal cuenta con normas de protección al comprador o persona que envía dinero. En este sentido, puedes informar un problema con tu pago, seleccionando el botón “Pago no autorizado”, que se encuentra en la información relacionada con el pago. Después que PayPal paypal analice los datos de geolocalización, y comprueba los datos de quien ha recibido el pago, podrá devolverte el dinero.

También puedes pedir un reembolso del usuario a quien le has enviado el dinero. En caso que no lo haga, hacer una denuncia a PayPal con los datos del usuario y el reembolso solicitado. Después de hacer las averiguaciones pertinentes, se te devolverá el dinero que has transferido por equivocación.

Ventajas que te da PayPal para recibir y enviar dinero

Una cuenta PayPal te ofrece muchos beneficios, no importa si se trata de una cuenta de negocios o una personal. Gracias a estas, puedes manejar fácil tanto dólares como euros, sin importar donde te encuentres. A continuación, te contamos qué ventajas tiene una cuenta PayPal:

Abrir una cuenta PayPal es sencillo, por lo que puedes hacerlo tú mismo, sin ningún intermediario.

Enviar y recibir divisas es más fácil por este medio.

Puedes comprar en tiendas online.

Aprovecha servicios de Paypal.Me y Xoom, sin pagos adicionales.

Transferencias de dinero se hacen efectivas inmediatamente.

Hacer cambios de divisas, e incluso, tener varios tipos de estas en una misma cuenta PayPal.

Transferencias y cobro son fáciles de manejar, con solo abrir tu cuenta PayPal.

Alta seguridad para acceder a tu cuenta, así como ejecutar pagos.

Claro, el usuario también debe tener en cuenta las desventajas que tiene esta plataforma, como, por ejemplo: