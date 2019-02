¿Cómo hacer un contrato?

Si estas dispuesto a hacer un acuerdo con otra persona es importante que hagas un contrato ya que el mismo te protegerá. Es por ello que te diremos los elementos fundamentales para hacerlo totalmente legal sin importar si tienes que hacer diferentes tipos de estos, ya sean contratos desde alquiler a traspaso de vehículos o simplemente uno de trabajo.

Como primera regla para redactar un contrato debes tener en claro tres puntos fundamentales los cuales son: la comunicación, términos claros o definidos y el compromiso. Con esto queremos decir que debes hacer tu oferta a la otra persona de forma escrita, oral y de modo que sea fácil de comprender. Además, debes considerar la posibilidad de que haya una contraprestación ¿Qué es esto? Es un acuerdo sobre lo que harán todas las partes.

En la actualidad se suele usar los contratos orales en vez de los escritos, pero siempre es recomendable hacerlo de las dos formas. Aunque en diferentes países del mundo se suele exigir a los ciudadanos que los contractos estén de manera escrita ya que un contrato oral es realmente muy difícil de ejecutar por el simple hecho de que si una parte no cumple con lo pactado es complicado resolver el problema porque no hay nada escrito que proteja la operación. Por otra parte, a la hora de redactarlos, debes introducirle un título por ejemplo, un contrato de venta o de alquiler. Además, debes nombrar a los participantes de manera obligatoria, pero si tienes pensado hacerlo en exceso puedes hacer referencia a ellos como: “El comprador”, “El cliente”, entre otras formas.

Otras partes que no deben faltarte a la hora de armar un contrato es explicar los términos, el mismo debe estar detallado punto por punto, por ejemplo: si vas a intercambiar bienes u otro elemento lo aconsejable es especificarlo junto a la respectiva suma, es decir, el dinero acordado con la otra persona. Otro punto puede ser tener una cláusula de extinción, en la actualidad muchos contactos suelen usar este punto ya que la misma indica a ambas partes como “romper” el contrato de forma legal sin ser denunciado o acusado. Un claro ejemplo podría ser cuando alquilamos una casa, en donde si queremos rescindir el contrato debemos anticipar nuestra salida del hogar aproximadamente un mes antes y luego realizar el pago.

Si luego de aclararte la forma de como hacer un contrato piensas que te puedes equivocar, tenemos una solución a tu problema. Otra manera de hacerlo legalmente es imprimiendo un contrato ya hecho, para ello que invitamos a que accedas a un portal en donde en su web plantillas-contratos.com encontraras todos los tipos de contratos que se pueden hacer, con esto no tendrás que redactarlo tu mismo y estar pendiente de tus errores.

A continuación, te diremos algunos contratos que puedes encontrar en la página. Al momento de acceder a la web te encontraras tres secciones: Los contratos de compraventa o de alquiler, de trabajo y por último los precontratos. En primer lugar tenemos los de compraventa, estos se utilizan cuando realizamos, como bien dice el nombre, una compra o alquiler de nuestro bien. Esta acción puede ser peligrosa si no respetamos las leyes de nuestro correspondiente país. Sin dudas, cada año hay muchas personas que son estafadas por contractos mal hechos, es por ello que para la compra o venta de un vehículo u hogar deberemos estar totalmente asegurados por la ley y mas con la ayuda de las plantillas de contrato.

Por otro lado tenemos los contratos de trabajo, en los cuales se dictan las condiciones o términos por el cual el empleado se dispone a trabajar. Estos deben estar especificados ya que pueden afectar gravemente a cualquiera de las partes. Si no especificas bien el contrato puedes tener muchos escenarios posibles como por ejemplo: trabajar muchas más horas, cobrar menos cantidad de dinero o no tener cobertura médica, entre otros aspectos posibles. Y por último tenemos los precontratos, los cuales son muy útiles cuando tenemos que formalizar una situación en la que todavía no se ha resolvió nada. Los precontratos son demasiados útiles para asegurase cualquier compromiso a futuro. En resumen, si quieres descargar las plantillas para tus contractos puedes hacerlo en la web que te hemos mencionado donde son totalmente gratis y sumamente legales.