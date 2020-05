Cómo gestionar el mal humor y el aburrimiento durante la cuarentena

El confinamiento nos ha pillado a todos desprevenidos. Es verdad que unas personas están pasando la cuarentena mejor que otros, pero no todo el mundo lo está llevando bien. Con el paso de los días es más común que la gente tenga mal humor y se aburra, lo que hace que pasar los días cada vez sea más complicado. Para evitar que la cuarentena se te haga un mundo, te vamos a dar una serie de consejos que te serán de gran ayuda a la hora de pasar el confinamiento mejor.

Apuesta por las rutinas

Se ha demostrado que las rutinas son una de las mejores herramientas que tenemos para pasar el confinamiento mejor. Los expertos siempre nos recomiendan las rutinas flexibles para podernos sentir más seguros y conseguir que el día esté completo. Una rutina no solo hace que tengamos cosas que hacer durante todo el día, sino que también nos ayuda a conseguir pasar el tiempo sin aburrimiento, algo muy importante durante el confinamiento. Si no te terminas de adaptar a la nueva rutina, te recomiendo hacer un calendario con actividades repartidas por horas. Así te será más fácil cumplir y adaptarte a la nueva rutina. Por supuesto, no todo será trabajar, también te tienes que dar horas libres.

Chatea con otras personas

Chatear es una gran herramienta para no sentirnos solos y reducir el aburrimiento. A través de los chats podemos estar en contacto con otras personas y salir de nuestra burbuja de soledad. Cuando hablamos con otras personas, pensamos en otras cosas y en consecuencia el confinamiento se vuelve menos aburrido.

A la hora de chatear podemos hacerlos con amigos y familiares o con personas a las cuales no conocemos con el objetivo de abrir nuestro circulo social. En ocasiones conocer gente nueva es muy importante para ver el mundo desde otras perspectivas. Quien sabe, igual conoces a alguien interesante que te permite pasar las horas de manera divertida y así dejar de lado el aburrimiento.

Cuídate todos los días

Suele ser muy común que nos abandonemos un poco y en consecuencia no nos cuidemos porque nadie de la calle nos va a ver. Es un error muy común y que se debe de evitar en la medida de lo posible.

Ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, es un buen momento para darnos un capricho y cuidarnos más que antes. Puede ser un buen momento para darte un buen baño, un masaje… lo importante es que te cuides.

Cuidado con la información

Durante estos días estamos llenos de información. Pero un exceso de información puede ser realmente negativo para nuestros intereses, sobre todo ahora que las noticias son tan negativas. Se ha demostrado que las malas noticias nos llevan de manera involuntaria al mal humor.

Para evitarlo, evita estar todo el rato informándote sobre la evolución de la pandemia. Sobre todo si eres una persona delicada que cuando ve noticias negativas rápidamente se pone triste. En la tele hay muchos contenidos entre los que elegir. Apuesta por contenidos divertidos, programas que te entretengan… y si tienes televisión por streaming, apuesta por ver los contenidos que más te gustan para olvidarte un poco del mundo exterior.

Date un capricho online

Las compras online pueden ser una buena solución para dejar de lado el buen humor y añadir un plus de alegría a tu vida. Puedes comprar lo que realmente te guste, todo dependerá de tus gustos. Si piensas en salir al campo pronto y disfrutar de la naturaleza, puedes comprarte unos buenos prismáticos. Así podrás hacer que tus hijos tengan ilusión por salir y a ti también se te hará la cuarentena mucho más corta. Ese solo es un ejemplo, puedes comprarte un nuevo televisor u ordenador para disfrutar más de la cuarentena… solo es darse un pequeño capricho asumible.

Ponte retos positivos

Los retos positivos te ayudarán a tener un mayor optimismo y en consecuencia a ser feliz. Por supuesto, estos retos tienen que ser sencillos de superar. No cometas el error de ponerte retos demasiado complicados o eso provocará el efecto contrario.

La importancia de la alimentación

La alimentación es otro de los puntos importantes que no hay que descuidar durante la cuarentena. Es verdad que en ocasiones nos querremos dar un capricho para disfrutar de la vida, pero hay que cuidar mucho la dieta.

La alimentación es otro de los puntos importantes que no hay que descuidar durante la cuarentena. Es verdad que en ocasiones nos querremos dar un capricho para disfrutar de la vida, pero hay que cuidar mucho la dieta.

Ahora que tenemos tiempo, es un buen momento para cocinar y experimentar platos nuevos que con el trabajo no podríamos realizar. Un buen plato de cuchara siempre entra bien. No olvides que los postres no solo son ricos, sino que también son muy entretenidos de elaborar.

Haz ejercicio

El ejercicio es fundamental para evitar ganar peso por culpa del sedentarismo y sobre todo para mantenernos en forma a la hora de salir a la calle.

Aunque puedas pensar lo contrario, puedes hacer muchas cosas en casa, incluso si no tienes máquinas. Hacer ejercicio es muy beneficioso. Y si tienes familia, puedes aprovechar para hacer ejercicio en familia y así manteneros todos entretenidos.

Mantén la calma con los niños

El confinamiento lleva a que tengamos que pasar muchas horas en familia y en consecuencia haya roces entre los diferentes miembros. Para evitar que la convivencia se pueda volver un infierno, se recomienda mantener la calma y razonar antes de actuar.

Por supuesto, los padres tienen que dar ejemplo a los niños. Los niños son esponjas y si ven que los padres están nerviosos, también se pondrán nerviosos. Para evitarlo, te recomiendo estar tranquilo y con ilusión para que la familia pase los días con tranquilidad y en consecuencia la cuarentena se pueda sobrellevar de una manera sencilla. Evita que los niños te vean de bajón o lo pasarán realmente mal porque no verán una solución sencilla al problema.