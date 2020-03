Cómo enviar paquetes de forma correcta

Es posible que al contratar los servicios de una agencia de paquetería la empresa exija que tus paquetes estén completamente identificados con etiquetas de envío. Dicha situación puede ser molesta, sobre todo si no estabas preparado para ello y no cuentas con la impresora a la hora de la entrega del paquete. Sin embargo, tienes que valorar esta acción, ya que ello representa una gran ventaja, porque de esa manera te aseguras de que tus paquetes estén debidamente identificados, y esto permitirá que sean localizados en cualquier momento, evitando la pérdida o el extravío. Si lo que te interesa es que tu paquete llegue a su destino en los plazos estimados, y en buenas condiciones, lo imprescindible para conseguirlo es el uso de las etiquetas de envío.

UNA OBLIGACIÓN

Como ya hemos dicho, las empresas de transporte suelen obligar a las personas a entregar sus paquetes debidamente identificados, y para lograrlo no hay nada mejor que el uso de etiquetas de envio para Imprimir Gratis, debido a que solo tendrás que completar la información, imprimirla y pegarla en la caja o paquete en el que pondrás la mercancía que quieres transportar.

Una vez que entregues el paquete con todos esos datos como el peso, medida, destino, entre otros, podrás saber cuál es la tarifa que tienes que desembolsar para que tu paquete llegue sano y salvo a su destino. Gracias a la información proporcionada en las etiquetas, conseguirás que los envíos estén identificados, y estarás seguro de que la entrega final de tu paquete se realizará de forma correcta.

Con la ayuda de las etiquetas, tendrás menor riesgo de pérdida de los paquetes y además acelerarás el trabajo de los transportistas. Por otra parte, las etiquetas tienen que estar visibles en todo momento, también se suele imprimir un juego adicional para entregárselas al repartidor en caso de que las necesite. Con ayuda de las etiquetas, reducirán la posibilidad de los errores en la información del destino, la pérdida del seguimiento o la entrega de paquetes sin cobrar el reembolso correspondiente.

CONSEJOS AL ETIQUETAR LOS PAQUETES

Si es primera vez que realizas un envío o no sabes cuál es la mejor forma de etiquetar un paquete, lo más recomendable es que sigas los pasos que te mencionamos a continuación:

Comprueba que la información sea la correcta .

. Se recomienda que las etiquetas se coloquen en la zona frontal , específicamente en la parte derecha abajo, evitando que estén ubicadas cerca de las esquinas o de la cinta adhesiva.

, específicamente en la parte derecha abajo, evitando que estén ubicadas cerca de las esquinas o de la cinta adhesiva. Tendrás que aportar todos los datos posibles del remitente , sobre todo cuando el traslado sea para zonas alejadas o la entrega se realice en sitios concurridos como pueden ser centros comerciales u oficinas.

, sobre todo cuando el traslado sea para zonas alejadas o la entrega se realice en sitios concurridos como pueden ser centros comerciales u oficinas. Antes de entregar el paquete se debe comprobar que la etiqueta esté completamente pegada , para así evitar que se levante o pierda en el traslado.

, para así evitar que se levante o pierda en el traslado. Cuando te dispongas a reutilizar una caja que ya haya sido usada en un envío, es necesario que retires todos los restos de la etiqueta anterior, de esta forma evitarás que los paquetes se envíen a un lugar equivocado.

INFORMACIÓN DE LAS ETIQUETAS

En el momento que te propones a realizar la etiqueta para tus envíos, es importante que esté lo más completa posible, para ello necesitas proporcionar toda la información necesaria en relación al remitente, debido a que cuanto mayor sea la información con la que cuente el mensajero, será mucho más fácil la entrega final del paquete.

Para que la etiqueta de envío sea completa tendrá que contener: Nombre y apellidos completos, código postal, dirección, provincia, población y localidad del destino. Asimismo, es necesario que se suministre los datos de la persona que hace el envío, como el número de móvil, ya que esto será necesario en caso de que ocurra algún problema durante el traslado, suele pasar, que en muchos casos, al no localizar el destinatario se contacte con el remitente para más información.

Por otra parte, es necesario que la caja en la que se deposite la mercancía se ajuste al peso y a las dimensiones del artículo, para ello se recomienda usar cajas con paredes dobles, sobre todo en caso de que los artículos sean algo pesados. Se recomienda que no uses cajas que reutilizadas, y si lo haces asegúrate de eliminar las direcciones antiguas de las mismas, además asegurarte de que no tengan desgarros, abolladuras, agujeros, etc.

Es importante que utilices materiales de embalaje como medio de amortiguación, para evitar que los artículos se muevan y se dañen en el trayecto, si el paquete es muy pequeño pon la caja dentro de otra caja más grande, existen empresas de envíos que ofrecen el servicio de embalaje exprés para este tipo de artículos.

Cuando se trate de artículos de tamaño irregular o de forma extraña, es aconsejable que encintes y envuelvas los bordes afilados o salientes. Finalmente, es importante confirmar que todos los elementos impresos estén juntos, para que así no se puedan mover de un sitio a otro.