Cómo elegir una silla para trabajar desde casa

La tercera ola del coronavirus está azotando con dureza la mayor parte de las comunidades autónomas. Numerosas personas se han visto obligadas a teletrabajar de nuevo. Esto ha producido un aumento en la demanda de sillas ergonómicas. Aquí entra en juego la tienda online Ofichairs, ya que las sillas para teletrabajar en esta web especializada son ideales para pasar la jornada laboral dentro de casa.

Generalmente, en el hogar, los individuos no tienen sillas adecuadas para permanecer sentados ocho horas de trabajo diarias. Normalmente, las sillas convencionales suelen producir dolencias musculares y articulares si las personas pasan mucho tiempo sentadas. Por este motivo, son tan importantes las sillas de oficina ergonómicas.

En la tienda ofichairs.com los usuarios pueden encontrar una gran variedad de sillas ergonómicas. Con reposabrazos ajustables, cojín lumbar, ruedas, reposapiés y más prestaciones que, sin duda, permiten que las personas estén en una posición cómoda y no sufran ningún tipo de dolor durante la jornada laboral.

¿Qué ofrece Ofichairs?

Ofichairs es una tienda online de sillas de oficina. Aunque, en realidad, tienen sillas ergonómicas, sillas de teletrabajo, sillas para reuniones, sillas confidentes y sillas gamer. Por tanto, las personas podrán encontrar en el sitio web un amplio catálogo de sillas para que escojan la que más se ajuste a sus necesidades. En el sitio web, los usuarios pueden encontrar sillas para teletrabajar de diversos colores, materiales, prestaciones y precios.

De hecho, cuentan con más de 10.000 productos en stock a un precio económico. También, cabe señalar que esta marca es líder en el mercado europeo y que tiene sus propios almacenes y su propio departamento de producción. Sin duda, la empresa se caracteriza por sus envíos rápidos, por su adecuada relación calidad-precio y por su eficacia.

Por otra parte, es importante destacar que en Ofichairs no hay ningún intermediario, por lo que los usuarios compran las sillas directamente al fabricante. Esto hace que la empresa se diferencie de la competencia y pueda ofrecer sillas un 40% y un 80% más baratas. Además, tiene un servicio de envío espectacular, ya que es gratis y en tan solo 48 o 72 horas, los clientes podrán disfrutar de sus sillas en casa.

Por no hablar de que todos los productos se pueden devolver sin coste alguno. De igual forma, es importante señalar que la empresa tiene descuentos exclusivos para profesionales y un servicio de atención al cliente para solucionar las consultas de los clientes y guiarlos en su proceso de compra.

Los usuarios pueden ponerse en contacto con la marca por teléfono llamando al 900 909 200 o por correo electrónico mandando un mensaje a [email protected] El equipo de Ofichairs estarán encantados de solucionar cualquier duda.

¿Qué sillas para teletrabajar se pueden encontrar en Ofichairs?

Las sillas tradicionales que todo el mundo tiene en casa son increíbles para muchas funciones, pero no para una jornada laboral. Esto se debe principalmente a que muchas de ellas no tienen respaldo ni reposabrazos, son duras, rígidas… Todos estos aspectos hacen que los individuos sufran dolores musculares y articulares en determinadas partes del cuerpo.

Por este motivo, en Ofichairs ponen a disposición de los usuarios un amplio catálogo para que puedan elegir las sillas de teletrabajo que mejor se adapten a sus necesidades y, ¿por qué no? También a sus gustos, ya que las sillas de teletrabajo que ofrece la marca son ideales para crear un home office único. Además de modernas, las sillas para teletrabajar están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad al individuo durante su jornada laboral.

¿Qué aspectos debe tener una silla para que sea cómoda? Muy fácil. En las sillas que se pueden encontrar en el sitio web, se puede regular la profundidad del asiento y la altura. Esta característica es imprescindible para que el trabajador pueda subir o bajar el asiento como desee y acomodar la silla para que pueda tener sus ojos a la misma altura que el ordenador.

De igual forma, tienen reposabrazos regulables y ruedas para que la persona pueda desplazarse con facilidad y acercarse o alejarse de la mesa de trabajo. Al fin y al cabo, todas estas prestaciones son importantes para evitar que la persona sufra dolor en el cuello, la espalda y las lumbares por estar tantas horas sentada en el mismo sitio. De esta manera, el trabajador está cómodo y, por ende, se vuelve más productivo.

La importancia de las sillas de oficina en el hogar

Las sillas tradicionales no están fabricadas para una jornada laboral. Generalmente, están diseñadas para sentarse durante un periodo de tiempo breve o por decoración. La gente que utiliza estas sillas convencionales para trabajar suele tener problemas en los músculos y en las articulaciones. Por ello, es aconsejable decir adiós a esas dolencias y comprar una buena silla de teletrabajo.

No solo por el confort que ofrecen, sino también porque al estar más descansados y sin dolencias, los individuos ganan en productividad. No obstante, no sirve cualquier tipo de silla. El individuo ha de ser cauto y verificar que la silla que desea comprar cuenta con unas características concretas.

Para empezar, es importante que los reposabrazos se puedan regular, ya que los brazos deben descansar durante la jornada laboral, si no la persona se verá forzada a mantener una mala posición durante horas repercutiendo en su salud. También, es recomendable que cuente con un reposapiés. Es verdad que no es un elemento imprescindible, pero aumenta la sensación de comodidad.

Por otro lado, si la silla tiene cojín lumbar mucho mejor, ya que favorece el descanso de la columna vertebral. Aunque hay personas que no lo necesitan y es un elemento prescindible para ellas. Esto en parte se debe a la diversidad de opiniones que hay sobre este tema. Hay especialistas que aconsejan el uso de estos cojines como refuerzo para la zona lumbar y otros que lo desaconsejan porque la persona puede verse forzada a inclinar el cuello hacia delante provocado dolor en esa zona.