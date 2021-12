¿Cómo darle una nueva vida a tu viejo portátil? JVS-informática nos da claves y buenos consejos

Cada vez son más las personas que optan por comprar un portátil frente a un ordenador de sobremesa. Pero como sucede con la tecnología, los portátiles con el paso de los años comienzan a ir lentos o se quedan desfasados. Y en ese punto siempre nos hacemos la misma pregunta ¿Qué hago con mi viejo portátil?

Para ayudarte, nos hemos puesto en contacto con JVS Informática. Ellos nos han dado una serie de claves con las cuales podremos dar una segunda vida al portátil y así sacarle más partido. Tanto si quieres cuidar el medio ambiente o quieres ahorrar, las siguiente claves te vendrán muy bien.

Cambia el sistema operativo

En muchas ocasiones el portátil va lento porque el sistema operativo exige más de lo que el ordenador puede dar. Eso hace que la experiencia sea desagradable y los bloqueos están al orden del día.

Para evitar ese problema, puede ser una buena opción cambiar el sistema operativo por uno como Linux o sobre todo Chrome OS, el cual exige muy poco del ordenador. Eso hará que puedas dar un uso normal al ordenador sin los continuos bloqueos. Es verdad que el sistema es un poco diferente, pero rápidamente te acostumbras y podrás seguir disfrutando el ordenador.

Compra recambios para el portátil

En ocasiones el portátil deja de funcionar correctamente porque una de las piezas deja de funcionar bien. Como nos informan desde JVS Informática, expertos en piezas de recambios para ordenadores, las baterías suelen ser una de las piezas que antes se suelen estropear. En ese caso, solo tienes que acudir a una tienda de recambios como la de JVS y adquirir una nueva batería.

Pero debes saber que también hay recambios para muchas otras piezas de los portátiles. Suele ser bastante común ver como muchas personas solicitan pantallas, cargadores, teclados o incluso memoria interna. Si tienes claro qué es lo que necesita tu ordenador, con una pieza podrás darle una buena vida al portátil.

Así reducirás la contaminación medioambiental y podrás seguir usando tu portátil a cambio de una inversión baja. Además, los cambios son bastante sencillos, sobre todo si usamos uno de los tutoriales que podemos encontrar por internet con facilidad.

Desmonta y reutiliza las piezas

Si tienes claro que no le puedes dar una segunda vida al portátil, puede ser una buena opción desmontar las diferentes piezas y reutilizarlas.

Si ves que por cualquier motivo no vas a dar uso a las diferentes piezas como disco duro, RAM, pantalla… debes saber que hay empresas que te comprarán esas piezas. Es verdad que no vas a sacar demasiado dinero, pero algo sí que sacaras. No solo sacarás dinero para adquirir un nuevo portátil, también conseguirás ayudar al medio ambiente porque buena parte de las piezas tendrán un segundo uso.

Deja el portátil como un ordenador secundario

Si el problema viene dado en que el ordenador no tiene fuerza para mover determinadas aplicaciones, puedes dejarlo como ordenador secundario.

Son muchas las personas que lo dejan para poder ver por internet películas y series. Solo hay que borrar todo lo que hace que el ordenador no funcione bien y dejar aplicaciones tan sencillas como HBO o Netflix. Gracias a esas plataformas solo tendrás que poner la peli que te gusta y podrás sacarle rendimiento a tu viejo portátil.

Además, las videoconsolas en la nube como Stadia se están poniendo de moda. Eso significa que también podrás usar tu viejo portátil para jugar a juegos actuales. Parece mentira, pero plataformas como Stadia te permitirán jugar en tu viejo ordenador a juegos como RDR2 entre otros muchos. Lo importante es tener una buena conexión y que el ordenador solo haga de transmisor. La exigencia es tan baja que incluso los ordenadores más viejos pueden mover la plataforma si son capaces de reproducir YouTube. Tienes juegos gratis para probar y ver si puedes usar el ordenador como una consola en la nube.

Juegos retro

Si no quieres jugar a una consola en la nube y quieres algo más tradicional, puedes usar el portátil para crear una pequeña consola de juegos retro.

En la actualidad hay muchos emuladores, pero lo que está claro es que los más sencillos apenas consumen recursos. Eso significa que podrás darle una segunda oportunidad al ordenador como pequeña consola de juegos antiguos.

Como hemos comentado, hay muchos emuladores entre los que elegir. Uno de los más conocidos es Puppy Arcade, pero hay más. Siempre que instales el emulador deberás fijarte si cuenta con los juegos que te interesan.

Luego solo tendrás que instalar un mando para jugar a los juegos. Hay mandos que se conectan al USB rápidamente y otros que funcionan de manera inalámbrica. Dependiendo del ordenador que tengas, podrás optar o no por la opción inalámbrica.

Crear un centro multimedia

Si el ordenador no está demasiado mal, otra opción para sacarle partido es crear un centro multimedia. En su interior podrás guardar fotos, pelis y series.

No solo las podrás reproducir en el propio ordenador, también podrás mandar la información a otros dispositivos. Para conseguirlo, puede ser una buena opción que uses centros multimedia como Plex o Kodi. Son los más populares, pero hay otras opciones entre las que elegir.

Donación

Si no tienes paciencia o no tienes claro que segunda vida dar al portátil, no lo tires a la basura.

Si todavía funciona, siempre te queda la opción de donarlo para que terceras personas sin recursos lo puedan usar y aprovechar. Parece mentira, pero para nosotros es un ordenador que debe ir a la basura, para otros es una auténtica joya. En tu mano está donarlo o tirarlo. Pero debes tener claro que a través de una donación podrás hacer a una persona muy feliz.

En la actualidad hay algunas ONG que se encargan de recoger en tu propia casa el portátil y ellos ya se lo donan a la persona que lo necesite. Así no te deberás preocupar de nada.