Cómo comprar Lotería del Niño 2020

A pesar de que no es tan conocida como la de Navidad, la Lotería del Niño (o Lotería de Reyes), también es uno de los acontecimientos más esperados del año por parte de los españoles, además del segundo sorteo más importante solo por detrás del navideño. Este Sorteo se celebra precisamente el 6 de enero, día oficial de reyes, y tiene 50 series de 100.000 números cada una, y el sistema que se utiliza es el sistema de bombos múltiples. Este año, la Lotería llegó a repartir un total de 700 millones de euros en premio, lo cual puede que no sea tan grande como la Lotería de Navidad, pero sin duda es una buena suma de dinero.



A pesar de que el nivel de participación en este sorteo no es tan alto como en el celebrado el día 22 de diciembre, también tiene gran cantidad de seguidores que año tras año prueban suerte por segunda vez consecutiva. Por este motivo, mucha gente se pregunta cómo puede comprar lotería, y cuál es el mejor lugar para ello. Contar con un décimo ganador puede solucionarle la vida a más de uno, por lo que todo el mundo quiere saber qué pasos son los que deben seguir para que la suerte se ponga de su parte el día oficial del sorteo.

Una de las formas de conseguir boletos de lotería para el Sorteo del Niño, es a través de la plataforma La Bruja de Oro. A través de esta página web se pueden comprar los décimos que se deseen tanto en versión digital como en entrega a domicilio. Lo único que se debe hacer es ingresar en el apartado de la propia página, no importa si es desde el ordenador o desde el móvil, ya que está disponible en todas las plataformas digitales. Una vez allí, solo se tendrán que elegir los décimos con los que se va a jugar.



A su vez, se debe elegir el número con las 5 cifras con las que se desee participar, y su selección puede hacerse de manera aleatoria y que la suerte decida, o el usuario puede escoger expresamente qué décimo comprar. En esta plataforma se han repartido ya gran cantidad de premios en este tipo de sorteos, por lo que no sería de extrañar que los décimos ganadores de la Lotería del Niño de este año salieran directamente de la administración de la Bruja de Oro. El precio de los décimos no varía con respecto al de la Lotería de Navidad, siendo de 20 euros cada décimo.



El Sorteo del Niño se compone de 50 series de 100.000 números cada una, por lo que el precio del billete en este caso ascendería a 200 euros. En la Lotería del Niño, los participantes tienen la oportunidad de ganar un primer premio de 2 millones de euros, además de los reintegros y otros premios también muy atractivos.

Muchas personas terminan por escoger la modalidad de Lotería a Domicilio, ya que es mucho más cómoda y pueden recibir los décimos de lotería directamente en la puerta de su casa. Lo único que se debe hacer es elegir las terminaciones y el siguiente paso será esperar a recibir los boletos a la dirección proporcionada en la página web.



Los envíos tardarán entre 24 y 48 horas en enviarse, con un servicio de 11 euros de coste adicional en la Península y las Islas Baleares, y de 19 euros para Canarias. En caso de preferir la modalidad de la Lotería Digital, los décimos quedarán depositados en una cuenta virtual que el usuario puede crearse previamente en la plataforma de la Bruja de Oro, y los décimos que se compren estarán directamente al nombre del comprador. Sin embargo, conviene recordar que no se obtendrá un billete en formato físico, sino digital.



Una vez se escoja la modalidad, ya solo se deben elegir los décimos (o dejar que decida la suerte) y esperar al día del sorteo para ver si al final se consigue uno de los numerosos premios de este sorteo. Teniendo en cuenta que la Bruja de Oro suele ser territorio de ganadores normalmente, no sería de extrañar que este año se volviera a repetir.