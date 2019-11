Claves para tener tu hogar lucense a buena temperatura en invierno

Aunque el invierno todavía no ha hecho acto de presencia en Lugo, sí se están dejando notar las primeras bajadas de temperaturas. Las mínimas, sobre todo por la noche, resultan difíciles de sobrellevar por parte de los habitantes de nuestra provincia.

Existen numerosas soluciones para poner fin a las reducidas temperaturas dentro de la vivienda, aunque en esta ocasión nos centraremos en aquellas que se caracterizan por ser más eficientes. Es decir, no aumentarán considerablemente la factura a final de mes o de trimestre, sino todo lo contrario.

Asegúrate de que tu caldera de gas está en perfecto estado

Si la calefacción de tu hogar opera haciendo uso del gas es esencial solicitar un servicio de revisión de calderas. Los especialistas en mantenimiento de calderas de gas acuden en un tiempo récord al domicilio. ¿El objetivo? Cerciorarse de que su estado es bueno. En caso contrario, los expertos en mantenimiento y revisión de calderas de gas actúan en consecuencia para que la eficiencia vuelva a reinar en dicho elemento.

Son muchos los propietarios de viviendas en Lugo que no hacen un uso habitual de la calefacción no solo por el consumo de gas que acarrea, sino también por el de luz, derivado precisamente de una caldera que ya no funciona tan bien como lo hacía poco después de ser fabricada.

Por suerte, aplicándole el mantenimiento oportuno es viable regresar a los niveles originales de eficiencia, lo cual no solo se traduce en una mejoría económica por parte del individuo en cuestión. Adicionalmente, el aparato pasa a funcionar óptimamente, garantizando un reparto homogéneo del calor por toda la vivienda, la cual permanecerá a una temperatura muy agradable sin engrosar enormemente la factura definitiva.

A todo ello hay que sumar un mayor respeto por el ecosistema, factor al que le damos mucha importancia en El Progreso. Una caldera en perfecto estado garantiza una menor cantidad de emisiones, conllevando que la Tierra se beneficie de ello y, por ende, tanto los seres humanos como la fauna y la flora.

Persianas totalmente abiertas durante el día

Galicia tiene la fama de no ver el sol en varias jornadas, pero afortunadamente tanto en otoño como en invierno son bastante numerosos los días en los que el astro calienta con sus rayos. Pero, ¿qué sucede si las persianas permanecen cerradas en el hogar de una persona?

Básicamente la radiación no incide en su interior, acarreando que se requiera un mayor gasto en términos de calefacción artificial. Ya que se dispone de una de carácter natural –aunque de nivel bastante reducido en épocas tan frías–, ¡no dudes en aprovecharla! Para tal fin simplemente has de mantener las persianas abiertas, sobre todo a partir de las 9 de la mañana.

A las 16.00h ya podrás cerrarlas, puesto que el sol habrá penetrado por las diversas ventanas que se encuentran instaladas en la vivienda lucense. ¿El resultado? Un interior que hará gala de una mayor temperatura. Según los expertos, el aumento llega a ser de dos grados Celsius, aunque depende de la intensidad del astro en esa precisa jornada, amén de la nubosidad y otros factores determinantes.

¿Esta práctica es incompatible con la privacidad? Ni mucho menos. A día de hoy se comercializan tanto estores como cortinas que, a pesar de permitir una completa incisión de los rayos solares con todos los beneficios que conllevan en pleno invierno, mantienen el interior prácticamente no apreciable a nivel visual desde fuera.

Continuando con lo que hace referencia a las persianas, es importante cerrarlas a partir de la tarde. Si su capacidad de aislamiento es elevada garantizarás no solo que el frío exterior no penetra en el domicilio, sino también un mayor tiempo de temperatura elevada en el interior, evitando que el calor pase a ser historia dando buena cuenta de ello tu cuerpo en forma de escalofríos y otros contratiempos.

Abre la puerta del baño al ducharte

A lo largo de la higienización diaria que prácticamente toda persona lleva a cabo en el cuarto de baño, es considerable el aumento de temperatura que se produce en su interior. ¿Por qué no repartirlo entre otros habitáculos del domicilio? Para tal fin basta con mantener abierta la puerta.

Los vapores propios del agua caliente de la ducha no permanecerán exclusivamente dentro del cuarto de baño, sino que irán desplazándose por el resto de la casa. Los mismos se sumarán al aire emitido por el secador de pelo, generando una atmósfera más agradable en lo que a la temperatura se refiere.

Si bien es cierto que el aumento es muy ligero y no resulta de gran duración, cualquier impulso es bienvenido, especialmente si da pie a que puedas ahorrar en la factura de gas, de luz o de cualquier otra fuente de energía que utilices para lograr que tu hogar presente una buena temperatura en pleno invierno.