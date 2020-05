Cielos despejados y temperaturas en ascenso para un domingo que adelanta el verano

Durante o domingo aumentará a influencia anticiclónica sobre Galicia, á vez que teremos unha entrada de aire cálido. Con esta situación agárdanse ceos en xeral pouco anubrados ou despexados, con néboas no interior ao principio do día. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentres que as máximas experimentarán un notable ascenso, acadándose valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos, de dirección variable, con predominio da compoñente leste.