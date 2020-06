Cielo poco nublado y temperaturas sin cambios significativos

Este miércoles se espera influencia anticiclónica sobre Galicia, aunque que la presencia de un frente al noroeste de la comunidad gallega dejará algunas nubes altas. Con esta situación, se prevé cielo poco nublado en general, con nubes de tipo alto, más nublado cuanto más al norte.

Según la información publicada por Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el viento soplará de componente norte, flojo en el interior, moderado en la costa, con intervalos fuertes por la tarde en el litoral atlántico.

Por su parte, las temperaturas no experimentarán cambios significativos. De este modo, en las ciudades gallegas las máximas subirán hasta los 26 grados en Ourense o los 25 en Pontevedra, mientras que en Lugo no se superarán los 21 grados. En cuanto a los valores mínimos, descenderán hasta los ocho grados en la capital lucense, mientras que en A Coruña o la Boa Vila los termómetros no bajarán de los 13.

El fin de semana tendrá un tiempo revuelto, con precipitaciones

Dice el refrán que "hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo", y esta primavera la máxima se vuelve a cumplir debido a las temperaturas bajas, más propias de abril que de junio, que durante los próximos días seguirán afectando a amplias zonas del país, según señaló Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet). En general, las próximas jornadas serán frescas, más propias de abril, y con valores que, por ejemplo, en Castilla y León no pasarán de los 16-19 grados. Una situación que se encuentra en las antípodas de las últimas semanas en las que lució un sol veraniega y las temperaturas llegaron a superar los treinta grados en buena parte de Galicia.

Lluvias, chubascos y temperaturas más propias del mes de abril serán la tónica en Galicia al menos hasta el próximo martes

"Estamos en un año muy cálido que, según las predicciones estacionales, parece que seguirá con la misma dinámica, ya que se prevé un trimestre con temperaturas más altas de lo normal excepto en el noroeste peninsular", apostilló Del Campo. Sin embargo, esta semana estará marcada por el ambiente inestable, las lluvias y chubascos, algunos fuertes y con granizo, sobre todo en el norte y en el oeste de la Península, Baleares y en el norte de Canarias y por las temperaturas que serán más frescas de lo normal para la época, de hecho, serán valores más propios del mes de abril, según informó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la segunda mitad de la semana, Rubén del Campo pronosticó que se intensificarán las precipitaciones en el tercio norte de la Península y el viernes, aunque aún con mucha incertidumbre, prevé que llegue una borrasca al Golfo de Vizcaya, lo que provocaría chubascos tormentosos e intensos en el área cantábrica y en Pirineos. Estos chubascos se extenderán probablemente al resto del norte y este peninsular.

La situación parece que continuará revuelta durante el fin de semana en el tercio norte —no se superarán los 20 grados de máxima— y el noroeste de la Península. Del Campo no descarta que se puedan producir chubascos también en otras muchas zonas.

La inestabilidad, las lluvias y las bajas temperaturas no se ceñirán solo a esta semana, sino que se prolongarán más allá del fin de semana. De hecho, ese es el panorama que se avecina al menos hasta el próximo martes.