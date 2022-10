Xornada de inestabilidade atmosférica con aire frío en altura e os restos dunha fronte pouco activa sobre Galicia. Espérase así un día de ceos nubrados e chuvias intermitentes, que ao principio da xornada poderían afectar a calquera punto da Comunidade, producíndose de xeito máis irregular segundo avancen as horas do día.

As temperaturas non experimentarán cambios significativos, aínda que as máximas descenderán polo leste. O vento soprará frouxo de dirección variable.