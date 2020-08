As chuvias continuarán en Galicia este domingo

Galicia continúa na influencia dun centro de baixas presións situado no Cantábrico. Así, predominarán as nubes baixas, con orballos durante a mañá na metade oeste e pola tarde os ceos quedarán parcialmente cubertos con chuvascos máis probables na metade norte da Comunidade.

As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo do sudoeste, aumentando a moderado á tarde, con intervalos fortes nos arredores de Bares.