As choivas achéganse a Galicia este venres

Situación intermedia, coas altas presións retirándose progresivamente, pero deixando aínda estabilidade nesta xornada.

Deste xeito os ceos presentarán intervalos de nubes baixas no litoral de Pontevedra e no oeste da Coruña, quedando soamente con nubes de tipo alto no resto. As choivas iranse xeneralizando xa pola noite e na madrugada do sábado.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán do sur-suroeste, fortes no litoral, moderados no interior durante o día pero aumentando a moi fortes pola noite no terzo norte.