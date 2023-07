Os chuvascos darán unha tregua no día do Apóstolo Santiago

O día do Apóstolo Santiago, as altas presións irán estendendo novamente a súa influencia en Galicia a medida que avance a xornada. Deste xeito, o día amencerá nubrado na metade norte, con algún chuvasco residual entre a Costa da Morte e A Mariña, e con néboas en puntos do interior que se irán desfacendo paulatinamente.

Xa pola tarde, o ceo quedará alternando nubes e claros no terzo norte e pouco nubrado ou despexado no resto. As temperaturas mínimas descenderán, principalmente no litoral atlántico e en zonas de interior da metade sur, polo que a madrugada será fría, pero as máximas comezarán a ascender. Os ventos soprarán de compoñente norte frouxos, con intervalos de moderado no litoral atlántico.