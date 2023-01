La Champions 2023: el City es el favorito

La entrada del nuevo año conlleva, en el calendario deportivo, la proximidad con el regreso de la Champions League. Febrero es el mes clave, en el que los principales estadios de Europa vuelven a poner la música de la competición continental más importante. Todo el panorama futbolístico global pone el foco en este torneo, que llama la atención de aficionados, prensa y expertos en apuestas deportivas. La fase de grupos ha sido el primer filtro y el grupo de favoritos para levantar la copa se va reduciendo. Al igual que ha ocurrido en temporadas anteriores, la previa de los octavos de final deja un aspirante principal, que lidera los pronósticos, y un amplio grupo de candidatos alternativos.

Este equipo favorito para todas las plataformas especializadas en pronósticos es el Manchester City de Pep Guardiola. El equipo británico es considerado, por una amplia mayoría, como el mejor del planeta, no tanto por su once inicial pero sí debido al gran fondo de armario de su plantilla. Todos son muy buenos y este factor le ha llevado a llegar a las últimas rondas en la época más reciente. La principal losa que acompaña al club del Etihad es el hecho de no haber ganado todavía una Champions. Pese a la inversión millonaria y la calidad de su fútbol, Guardiola no ha sido capaz de levantar la copa con este equipo. Una final perdida y varias semifinales es su palmarés. Pese a ello, es el favorito entre los expertos y analistas.

Esta posición se refuerza por su situación en la Premier League. El City no es el candidato a ganarla después de disputarse la mayoría de partidos de la primera vuelta y esto es una noticia importante. La brillante temporada del Arsenal y algunos pinchazos de los azules son factores que sitúan al equipo de Londres, como el mejor posicionado. La eliminación en la Carabao Cup, una de las dos competiciones coperas que se disputan en Inglaterra, es otro refuerzo para considerar al City como el principal candidato a ganar la Champions. ¿El motivo? Guardiola y sus jugadores centran ahora la mayoría de sus esfuerzos en Europa.

Alternativas

La alternativa se abre a muchos equipos. PSG y Bayern de Múnich, los dos grandes de Francia y Alemania respectivamente, siguen la estela del City en la clasificación de favoritismo. Galos y germanos deberían ganar sus respectivas ligas con comodidad, si bien al Bayern se le ha complicado, y así tendrían más margen para focalizar el objetivo en el torneo continental. La presencia de Mbappé y Messi en el equipo de París es el mejor argumento para confiar en que podría levantar su primera Orejona.

Los otros dos candidatos bien posicionados para ser los mejores son, el actual campeón Real Madrid, y el Liverpool, que quiere compensar su mala dinámica en la Premier League con un buen rendimiento en Europa. Los madridistas tienen experiencia en ganar cuando no parten como favoritos, mientras que el equipo de Klopp está muy bien adaptado a las citas intersemanales por el continente. Ambos se enfrentan en la primera ronda de eliminatorias, que será un buen filtro para aumentar o estrechar las diferencias entre los candidatos.