"Ha cambiado la tipología de hogares y familias que instalan una alarma"

A LO LARGO de 2021, los robos en viviendas aumentaron en España un 4'3%, hasta alcanzar la cifra de 75.501 actos delictivos, más de 8 cada hora. Concretamente, en Galicia tuvieron lugar 2.593 robos en 2021, 96 por cada 100.000 habitantes. Según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) la mayoría coinciden con los meses de verano y periodos vacacionales. Aun así, los expertos recomiendan mantener la seguridad en cualquier momento del año y del día.

Según datos aportados por Movistar Prosegur Alarmas, del total de robos registrados en Pontevedra el pasado año, el 57% tuvo lugar en viviendas. Asimismo, las zonas en las que se detectaron más asaltos fueron Vigo, con una tasa del 18%, y Vilagarcía de Arousa (8%).

Por otro lado, el 43% de los robos afectaron a establecimientos. En concreto, los tipos de negocio que sufrieron una mayor tasa de asaltos en 2021 fueron bares y restaurantes (19%), tiendas de telefonía (14%) y clínicas u hospitales (14%).

Los datos de Lugo aportan cifras similares. Del total de robos en el mismo período, el 63% tuvo lugar en viviendas y las zonas donde hubo más asaltos fueron Lugo y Monforte de Lemos, ambas con una tasa del 17%. Los robos que afectaron a establecimientos alcanzaron el 36%, de los cuales, el 30% fueron en bares y restaurantes.

Para entender mejor este fenómeno, saber cuáles son los robos más frecuentes en las viviendas y negocios de Pontevedra y Lugo y obtener algunos consejos a la hora de elegir un servicio de alarma para el hogar, hemos hablado con César Cogolludo, Director de Marketing y Ventas de Movistar Prosegur Alarmas, la joint venture creada por Movistar y Prosegur para liderar el desarrollo y crecimiento del sector de las alarmas.

¿Qué tecnologías son las más importantes a la hora de contratar una alarma?

Un buen sistema de seguridad debe incluir un panel de comunicación que permita un contacto directo y eficaz con la Central Receptora de Alarmas (CRA). Contar con detectores que se activan si hay una intrusión y una sirena que avise en caso de robo son también aspectos básicos. Pero, si queremos ir más allá en materia de seguridad, las cámaras en los hogares se han convertido en el nuevo must para el 52% de los clientes que tienen contratado un sistema de seguridad, según un estudio que llevamos a cabo recientemente. Además, nosotros añadimos un plus en este sentido, al ofrecer a nuestros clientes una cámara móvil 360º que permite grabar vídeos en alta resolución de la vivienda para poder ver lo que pasa dentro de ella siempre que se desee, y que también diferencia personas de mascotas. Asimismo, es posible comunicarse con otros miembros de la casa a través de la función habla escucha de la cámara. Esta nueva capacidad permite extender el uso de la alarma, más allá de la protección ante una intrusión, llegando hasta el ámbito del control de tu hogar. Por otro lado, el hecho de saberse protegido ofrece tranquilidad, pero hay ocasiones en las que las prisas pueden jugar una mala pasada, olvidando activar la alarma. En este sentido, nosotros contamos con un innovador sistema basado en patrones de conexión y desconexión, que avisa al usuario si ha olvidado conectar su alarma a una hora en la que normalmente suele activarla. Así mismo, en caso de corte de luz en el hogar, nuestra alarma cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de forma que la alarma seguiría funcionando correctamente, manteniendo la conexión a la Central Receptora de Alarmas y la conexión del router para el envío de imágenes.

Ofrecemos una cámara móvil 360º que graba vídeos en alta resolución

¿Qué tipo de familias se interesan más por este servicio?

Actualmente, en España hay más de 18,5 millones de hogares, según el INE, de los que el 63% son pisos. Las familias con hijos ocupan la mayoría de los hogares, pero vemos también una tendencia al alza de familias monoparentales o parejas sin hijos. Además, casi la mitad de los hogares españoles poseen algún tipo de mascota. Teniendo en cuenta estos datos, vemos que cada vez son más los núcleos familiares que existen, teniendo todos ellos algún interés en contar, si no lo hacen ya, con un sistema de alarma en su vivienda. Sabemos que sentirse seguro en el hogar es una necesidad básica, sea cual sea el tipo de núcleo familiar o de vivienda. Por eso, en Movistar Prosegur Alarmas nos adaptamos a esta realidad y ofrecemos soluciones de seguridad para todo tipo de hogares y núcleos familiares, con un servicio a la última en cuanto a tecnología e innovación, pero asequibles. Desde nuestros inicios, nuestro principal objetivo ha sido democratizar este servicio en España.

Sentirse seguro en el hogar es una necesidad básica y ofrecemos soluciones

¿Ha dejado de ser el precio un impedimento a la hora de decidirse a tener un sistema de alarma en casa?

El precio es uno de los principales frenos a la hora de decidirse a contratar un sistema de alarma. En este sentido, los sistemas de seguridad no son un producto caro, teniendo en cuenta toda la tecnología que ofrece y la protección que brinda tanto a nuestros seres queridos como a pertenencias de alto valor económico y sentimental. Aun así, en Movistar Prosegur Alarmas adaptamos nuestra oferta para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores y favorecer, como decía antes, la democratización de este servicio en España. Ajustar las tarifas para que todo el mundo pueda sentirse protegido en casa es algo que los españoles valoran mucho. Prueba de ello es que en 2021 aumentamos el número de clientes en un 40%, alcanzando, a día de hoy, los 365.000 usuarios que ya confían en Movistar Prosegur Alarmas.

En Movistar Prosegur Alarmas adaptamos nuestra oferta a las necesidades

¿En qué épocas del año es más importante contar con una alarma para el hogar?

En base a nuestra experiencia, recomendamos no descuidarse en ningún momento del año ni del día. Es importante echar la llave y mantener otras precauciones similares, incluso si vamos a salir media hora para hacer una compra o recoger a los niños del colegio. En 2021, se produjeron un total de 207 robos al día en viviendas españoles, es decir, más de ocho cada hora. Sí es cierto que el número de robos es mayor en periodos de vacaciones y fiestas como Semana Santa, entre marzo y abril, con una tasa del 13%; los meses estivales y las concentraciones de vacaciones, entre junio y agosto (26%) y las festividades navideñas, entre diciembre y enero (18%).

Nuestro servicio ContiGO protege contra robos, contratiempos o agresiones en la calle

¿Es posible mantenerse protegido también fuera de casa?

Por supuesto. En Movistar Prosegur Alarmas no solo trabajamos para garantizar la seguridad de nuestros usuarios en el hogar, sino también fuera del mismo. Recientemente, realizamos un estudio del que se desprende que un 73% de los españoles considera que uno de los mayores beneficios de tener una alarma es que también pueda protegerles frente a robos o agresiones en la calle. En esta línea, ofrecemos ContiGo, un servicio que está pensado para que cualquier miembro de la familia pueda utilizarlo. Si el usuario se encuentra ante un contratiempo, solo tiene que pulsar el botón SOS de la app de Movistar Prosegur Alarmas. Entonces, se geolocaliza el dispositivo y la Central Receptora de Alarmas comprueba la incidencia y envía, si es necesario, una alerta a los servicios de emergencia con la ubicación del teléfono móvil. Además, si va a realizar un trayecto donde no se sienta seguro, puede activar la Cuenta Atrás de ContiGo y estará protegido durante todo el recorrido. Si el cliente no confirma su llegada, se activa el protocolo de emergencia automáticamente.