Ceos nubrados para comezar a semana en toda a provincia lucense

Non se agardan cambios para o luns, con Galicia na influencia das altas presións e ventos intensos do sur. Así, os ceos estarán parcialmente cubertos con nubes de tipo alto que en moitos momentos non impedirán o paso do sol.

Ao final do día chegará unha fronte polo oeste que deixará os ceos cubertos con chuvias na franxa atlántica co avance da noite. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará forte de compoñente sur.

Temperaturas mínimas e máximas previstas

A Coruña 14° 16°

Ferrol 13° 16°

Lugo 6° 16°

Ourense 10° 17°

Pontevedra 11° 17°

Santiago 9° 15°

Vigo 12° 18°