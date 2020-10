Ceos nubrados e choivas ocasionais para este sábado

Galicia vivirá un sábado de ceos nubrados, temporalmente cubertos, estendéndose a nebulosidade de oeste a leste.

As choivas serán débiles, con chuvascos dispersos e ocasionais na metade occidental e norte da comunidade, pouco probables no resto da caomunidad, tendendo a remitir pola tarde.

Respecto das temperaturas subirán as mínimas, mentres que as máximas experimentarán cambios lixeiros, salvo no sur de Pontevedra onde descenderán. No sueste de Ourense, no entanto, aumentarán.

O vento soprará frouxo de sur e suroeste, algo máis intenso no litoral atlántico, tendendo a sueste ao final da xornada.

TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NAS PRINCIPAIS CIDADES

A Coruña 13° 19º



Ferrol 13° 19°



Lugo 9° 17°



Ourense 11° 22°



Pontevedra 12° 21°



Santiago de Compostela 10° 17°



Vigo 12° 19°