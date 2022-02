O venres quedaremos nunha zona intermedia entre as altas e as baixas presións. Así, os ceos estarán parcialmente cubertos coa posibilidade dalgún chuvasco illado e ocasional.

As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente leste, con intervalos fortes no litoral norte.