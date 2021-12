O martes seguiremos na influencia das borrascas agardando a chegada dunha fronte cara á noite. Teremos así un día de ceos nubrados, con chuvias ocaisionáis que irán entrando polo suroeste.

As temperaturas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso. O vento en terra soprará de compoñente sur con intervalos fortes e refachos moi fortes nas zonas altas. No mar, forte no litoral oeste.