Os ceos estarán nubrados este domingo en Galicia

Logo do paso da fronte durante a noite, xa nas horas diúrnas do domingo agárdanse ceos parcialmente nubrados, con tendencia á apertura de claros no leste, pero con nubes máis compactas en Pontevedra e sur da Coruña onde poderán rexistrarse algunhas chuvias febles e intermitentes.

As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do suroeste, moderados na costa e máis frouxos no interior.