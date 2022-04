Galicia estará durante este día baixo influencia anticiclónica. Con esta situación amenceremos cos ceos parcialmente nubrados en puntos da Coruña, con tendencia a quedar despexados co avance da mañá; veremos algunhas de evolución pola tarde nas zonas altas.

As temperaturas mínimas continuarán sen cambios, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos, de dirección variable, con intervalos de moderado no extremo norte.