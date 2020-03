O sábado continuaremos na influencia das altas presións. Con isto, agárdase unha xornada de ceos pouco anubrados ou despexados con algunhas nubes baixas no litoral noroeste e bancos de néboa matinais en zonas de interior.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, con formación de xeadas no interior mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable.