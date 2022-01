Non se agardan cambios na situación meteorolóxica para o sábado, xa que segue a influencia anticiclónica sobre Galicia. Así, os ceos estarán despexados en xeral, con algunha nube no extremo norte.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará do nordés, forte no litoral norte e frouxo con intervalos de moderado no resto.