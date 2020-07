As altas presións continuarán ao noroeste de Fisterra, achegando estabilidade e circulación do norte. Deste xeito os ceos estarán en xeral pouco anubrados ou despexados, con nubes de estancamento ao principio e final da xornada en puntos do litoral de Lugo e norte da Coruña.

As temperaturas continuarán sen cambios en xeral ou con lixeiros ascensos na metade sur. Os ventos soprarán moderados do nordés, con intervalos fortes no litoral atlántico.