Ceos despexados e calor este venres en Galicia

O venres as altas presións situaranse ao noroeste da Península onde seguirán achegando estabilidade e favorecendo a entrada de aire cálido. Amenceremos con néboas en puntos do interior e nubes baixas ao norte.

As nubes iranse desfacendo quedando unha tarde de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios mentras que as máximas ascenderán entre lixeira e moderadamente. O vento soprará de compoñente norte, con réxime de brisas nas Rías Baixas.