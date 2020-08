Ceos cubertos e chuvias febles en Lugo

Unha fronte pouco activa irase achegando a Comunidade durante o xoves e comezará a atravesar o territorio cara a noite.

Así, durante o día, agárdanse ceos cubertos na metade oeste, con posibilidade dalgunha chuvia feble e ocasional e con apertura de claros na metade leste.

A provincia de Lugo amencerá con ceos nubrados que persistirán durante toda a xornada. Cara a noite espéranse chuvias en todo o territorio. As temperaturas serán suaves, cunhas mínimas de 16º e unhas máximas de 26º, comúns para esta época do ano.

No resto de Galicia teremos chuvias ocasionais pola noite na provincia de Ourense, pero xeneralizadas no resto da Comunidade. O vento soprará do suroeste durante o día, rolando a noroeste pola noite, frouxos en xeral, moderados no litoral norte.

Fonte: METEOGALICIA