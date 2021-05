Ceos cubertos acompañados de chuvascos este luns en Galicia

Galicia continuará neste día no radio da acción da profunda borrasca localizada ao oeste de Irlanda. Deste xeito viviremos unha xornada de ceo parcialmente cuberto e chuvascos intermitentes, que ocasionalmente poderían vir acompañados de sarabia e aparato eléctrico.

A cota de neve ao comezo do día estará nos 1300 metros e irá en progresivo descenso ata os 1100 metros á noite. As temperaturas descenderán lixeiramente, quedando os termómetros en valores baixos para esta época do ano. Os ventos soprarán do suroeste, frouxos pola mañá, aumentando a moderados a partir do mediodía.