Ceos anubrados este xoves en Galicia

Situación pouco definida en superficie, con influencia anticiclónica feble. Deste xeito, agárdanse ceos máis anubrados pola mañá, con néboas en zonas de interior; xa pola tarde irán abríndose claros.

Nas zonas altas do interior medrarán nubes de evolución que mesmo darán lugar a chuvascos treboentos. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas experimentarán un moderado ascenso.

Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.