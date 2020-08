Ceo cuberto con chuvascos probables en calquera punto para este martes en Galicia

Galicia continuará este martes na influencia das baixas presións con ventos do suroeste. Así, o ceo estará parcialmente cuberto, con chuvascos probables en calquera punto da Comunidade galega.

Segundo a información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará moderado de compoñente sur e aumentará a forte pola noite no litoral atlántico.

Pola súa banda, as temperaturas non experimentarán cambios significativos. Deste xeito, nas cidades galegas as temperaturas máximas subirán até os 27 graos en Ourense, mentres os valores mínimos descenderán até os 15 en Lugo.