Casinos en vivo | Los últimos Lanzamientos y Estrategias de Juego

Los casinos en vivo llegaron para dar un giro de 180 grados a la experiencia de jugar en línea. Permiten disfrutar de juegos con crupier en vivo desde la comodidad de tu hogar o desde el móvil. Puedes encontrar tradicionales juegos de mesa hasta los revolucionarios live slots.

Continuamente, los proveedores de software siguen trabajando en nuevas alternativas que sorprendan a los fanáticos de los juegos de azar. A continuación, se hablará de lo más reciente en esta materia.

Últimos lanzamientos para los casinos en vivo

Los casinos en vivo necesitan estar en constante renovación para entretener a sus clientes y atraer a más público nuevo. Algunas de las últimas innovaciones de las que ya se pueden disfrutar son:

Live slot

Una de las opciones más vanguardistas de los juegos de casino en vivo es la incorporación de tragamonedas en streaming. Estas se desarrollan con una pantalla gigante donde se puede observar el juego que se eligió. Este será manejado por un anfitrión. Cabe destacar que el juego es grupal con bonificaciones y giros colectivos.

Casino en vivo para móvil

Poder jugar casino en vivo desde nuestras computadoras es algo asombroso. De igual modo, ahora podemos acceder a todas estas alternativas live desde nuestro terminal móvil. Los desarrolladores han permitido que la experiencia sea igual de real, sin perder calidad de video o sonido.

Innovación en la Ruleta

La ruleta online en vivo es uno de los juegos más buscado por los internautas. Es por ello que los proveedores incorporan nuevas dinámicas de gran atractivo, sin cambiar su forma original. Algunas ofrecen multiplicadores con premios adicionales. Asimismo, destaca la ruleta Dual Play donde se adicionan jugadores presenciales a la mesa.

Estrategias recomendadas para los juegos más populares de los casinos en vivo

Blackjack en vivo online

Unas de las estrategias más famosas es la de contar cartas. No obstante, los casinos han aplicado ciertas medidas para evitarlo. Es por ello que se recomiendan usar otras maniobras para tener éxitos en las variantes de blackjack online dinero real. Algunas de estas alternativas son dividir con As u 8 o no pedir cartas cuando se tiene una mano fuerte (17 o más).

Ruleta | Casino en vivo

En casino Ruleta en vivo los resultados son analógicos, pues interviene un crupier en vivo. Es por ello que se recomienda hacer apuestas pequeñas mientras observas cómo se comportan las jugadas. Una vez identificadas las zonas que se repiten, puedes hacer mayores apuestas con más seguridad.

Baccarat en vivo

El Baccarat es un juego bastante sencillo y la casa tiene el porcentaje más bajo de ventaja. Se recomienda evitar jugar a la opción de empate, a pesar que el pago es 8 a 1. Esto es porque la probabilidad de que ocurra es muy baja. Apostar a la banca es la mejor alternativa. Esta cuenta con un 51% de posibilidad de ganar.

Sic Bo en vivo

Una de las opciones novedosa en casino en vivo online es el juego de dados Sic Bo. La estrategia más recomendada es jugar a las opciones Big o Small pues abarcan la mayoría de combinaciones. Al apostar en estas casillas la ventaja de la casa es de tan solo 2.78%.

Mejores sites Latam para apostar en vivo

Betfair

En Betfair casino encontrarás más de 40 salas en vivo. Además de esto, una promoción de bienvenida del 300% hasta 300$ + 20 giros. En ella puedes disfrutas de las siguientes alternativas en vivo:

Buffalo Blitz Live.

Lightning Roulette.

Quantum Blackjack.

Bet365

La reconocida plataforma Bet365 cuenta un gran catálogo de casino en vivo amplio. Dispone de juegos de mesa, live slot y juegos tipo show. Su bono de bienvenida es del 100% hasta 100$. Algunas de las opciones disponibles son:

Quantum Roulette.

Live Blackjack.

Exclusive Baccarat.

888casino

888casino posee una de las mejores salas de casino en vivo del mercado además de un área elite con opciones exclusivas. Para sus nuevos clientes ofrece un bono del 100% has 200$. Sus juegos incluyen: