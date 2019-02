Casinos en línea en España: cifras de juego y consejos

El sector del juego online en España sigue gozando de muy buena salud. La Dirección General del Juego acaba de publicar su resumen trimestral y los datos confirman la tendencia creciente de la actividad, tanto en usuarios como en cantidades apostadas.

De acuerdo con el análisis, durante el último trimestre de 2018 las cantidades jugadas superaron los 4.800 millones de euros, lo que supone un aumento de un 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Si restamos de esa cantidad global los bonos y los premios satisfechos a los jugadores, el beneficio neto del sector (lo que se denomina GGR) en el cuarto trimestre se acerca a los 190 millones de euros y roza los 700 millones en el cómputo anual.

Por sectores, la mayor parte de la actividad se centra en el terreno de las apuestas deportivas, que recibieron el pasado año un fuerte impulso gracias al Mundial de Fútbol de Rusia. Por detrás se sitúan los juegos de casino y el póquer y ya a cierta distancia encontramos al bingo y a los concursos. Dentro de los juegos de casino online, la actividad preferida de los usuarios son las máquinas tragaperras virtuales, aunque también hay un buen porcentaje que destina su tiempo a jugar a la ruleta.

Más usuarios registrados y mayor inversión en publicidad

Las cifras económicas han venido propiciadas por un aumento en el número de abonados de los casinos online. Durante el último trimestre, la cifra media de usuarios en España era de 858.000, mientras que el total de clientes nuevos superó los 256.000. Eso demuestra el interés de la población por los juegos de casino, y la buena respuesta obtenida por los operadores a través de las promociones, los bonos sin depósito y las campañas de publicidad.

La inversión en marketing ha crecido notablemente en los últimos meses del año. La mayor parte del gasto se la ha llevado la publicidad en televisión, con un total de inversión que se acerca a los 50 millones de euros. La cifra representa un aumento de casi un 50% respecto al mismo periodo del año anterior.

Unos cuantos consejos

La actividad del juego online crece día a día, en especial entre la población más joven. El divertimento, la facilidad con la que se accede a las plataformas de juego junto con la posibilidad de obtener beneficios económicos hacen que las cifras de abonados no paren de aumentar.

Pero acercarse a este tipo de ocio requiere dosis de responsabilidad. Basta con recordar la anécdota de la joven china que simuló un secuestro para saldar sus deudas de juego. Había apostado fuerte durante el pasado mundial de fútbol y no supo valorar las consecuencias. Por eso, la primera recomendación para todos los aficionados es practicar siempre un juego responsable.

Juego responsable

Las autoridades, las asociaciones de consumidores y las propias plataformas de juego recuerdan la necesidad de adoptar una actitud responsable. Las ganancias no han hacer que perdamos el norte, es preciso establecer unos límites tanto en horarios como en presupuesto. Lo mejor es fijar un tope de gasto semanal o mensual y no extralimitarlo. También conviene establecer unos horarios. Aunque las aplicaciones para móvil permiten jugar a cualquier hora y desde cualquier lugar, la actividad debe ceñirse a un horario concreto que no entorpezca el resto de actividades diarias.

Busca una plataforma de confianza

La oferta de juego en la red es amplia y variada pero conviene estar atentos a la hora de elegir. La Ley de Ordenación del Luego en España es muy estricta y obliga a las plataformas a ceñirse a la normativa para poder operar. Eso garantiza un nivel de seguridad pero, aún así, es importante comparar. Busca opiniones de los usuarios y presta atención a las ofertas.

Un indicativo interesante a la hora de elegir es comprobar si el casino online incluye recomendaciones o enlaces hacia páginas sobre jugar bien, jugar seguro o jugar con responsabilidad. Todos los operadores con licencia en España están obligados a contemplar ese aspecto, pero no está de más asegurarse.

Bonos, ofertas y partidas gratis

La enorme competencia que existe en el sector del juego se traduce en ofertas. Todos los operadores lanzan su artillería para captar nuevos clientes y eso se traduce en ventajas y descuentos. Los famosos bonos de bienvenida permiten jugar con poca inversión; incluso se ofrecen partidas gratis en máquinas tragaperras. La fidelidad también se premia, así que busca, compara y aprovecha las ofertas siempre que puedas.

Para conocer las distintas promociones en marcha no hace falta ir de casino en casino. Existen buscadores que facilitan esta información y que enlazan después directamente con la opción elegida. Es una manera de ahorrar tiempo y de descubrir los mejores descuentos.

Guías y recursos en línea

Los casinos con mayor trayectoria se han convertido en escuelas de juego. Muchos incluyen tutoriales y artículos sobre estrategias elaborados por expertos. Es una forma de aprender y de estar siempre al día. En el juego, el conocimiento es esencial y cuanta más información se posea, mejores serán los resultados.