Carta ao ceo para Mar, a filla de Gina de Burela

Miña queridísima Mar. Levo uns días pensando en ti, na túa nai, na túa familia, na túa nova casa do ceo... Aínda que non te coñezo persoalmente, coñezo a Gina, a túa mamá, dende hai moi pouquiño tempo, o suficiente para saber, querida Mar, que es unha heroína, e quero dicirche algo, certo e verdadeiro: eres privilexiada porque Deus, noso amigo, noso pai, e a virxe, Nosa Señora do Carme, envolvéronte no seu manto para levarte ao seu carón, cunha soa misión. Ti ganaches nunha vida de sufrimentos, de loitas e de complicacións. "Hoxe o ceo está alegre porque fuches chamada a esta nova casa", merecíchelo, por boa persoa, mellor filla, e tan querida por todos. Agora ese premio, máis grande que calquera de todos os éxitos que podías acometer, é para algo concreto. Deus non elixe a calquera para levalo ao seu lado, elixe a xente que demostrou que na súa vida o amor, a misericordia e o agarimo mereceron o premio eterno.

Agora só queda pedirche mediante estas liñas uns conceptos, que lle digas a Deus, e dende aí, fagades pola túa familia:

Primeiro, que as lágrimas son moitas, a tristura máis aínda, dille a Deus e a Virxe que limpen do sorriso da mamá esas lágrimas que abundantemente saen pola túa perda. Lágrimas que nunca desaparecerán, pero que pouco a pouco a vaian tranquilizando sabendo que ti estás con ela no seu corazón, participando dunha vida mellor.

Segundo, dende aí explícalle a mamá por que Deus te levou, que non é un traidor, que non é un diablo, explícalle como a túa misión, agora e dende aí, é coidar da mamá e de toda a familia e os amigos que te queremos, que día a día soñamos con xuntarnos contigo; hoxe non o merecemos aínda, pero co tempo e dende agora contigo ao lado de Xesús vai ser moito máis doado.

Terceiro, explícalle a mamá que hai ratos para vivir, e non desmoronarse, que nas lágrimas, nos seus beizos, nas súas accións en todo momento ti vas estar aí e nunca vai estar soa; somos moitos a apoiar, pero ti es o bastión que nos dá forza dende o ceo para dicirlle a mamá que loite, que non tema, que Mar, a filla de Gina, está agora e sempre presente canda nós, sempre.

Dá un bico ao ceo, ao papá e todos os teus, e que nesta viaxe nos sigamos vendo no camiñar de cada xornada, de cada momento. Bico, Mar; bico, Gina, aquí para o que faga falta. José María

