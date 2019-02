Campos acusa al PP y a Martínez de demorar la apertura de las residencias

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, ha acusado al Partido Popular y al diputado no adscrito y presidente de la sociedad del suelo (Suplusa), Manuel Martínez, de demorar la apertura de las residencias para la tercera edad, que proyecta el gobierno provincial y que suman 14.

El presidente provincial ha asegurado que los "únicos" que trabajan para abrir las residencias son los miembros del equipo de gobierno de la Diputación y ha asegurado que si les dejan seguir trabajando, "rápidamente se podrán ver las primeras abiertas".

Campos ha asegurado no "entender" como el "Partido Popular se hace cómplice de posibilitar al diputado no adscrito y presidente de Suplusa que presente recurso contencioso en el caso de que el recurso de reposición no salga adelante". "Hay una complicidad del PP que no tiene sentido", ha afeado.

En esta línea, ha acusado a los populares y a Manuel Martínez de "intentar paralizar el proceso de selección de personal" al ver que se trabaja y que se está "próximo a abrir las residencias". "Lo que intentan es paralizar y embarrar el terreno de juego", ha indicado.

"Nosotros vamos a seguir trabajando, espero que nos dejen trabajar con tiempo para poder abrir las residencias, y en poco tiempo estarán las primeras abiertas", ha zanjado.