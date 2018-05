Los cambios de paradigmas traídos por internet

Hace tiempo ya que dejaron de estar de moda los comercios donde las personas recurrían para acceder a servicios de internet, juegos en red y otras acciones relacionadas. Ahora casi todo el mundo tiene acceso prácticamente irrestricto a las redes mundiales, y no solo como consumidor sino también como proveedor de contenidos y medios de monetización.

Resulta que en este avance tecnológico donde tenemos acceso a internet desde varias terminales como teléfonos móviles, tabletas, computadoras de escritorio, incluso los electrodomésticos del hogar, las reglas han cambiado y el acceso a internet ha democratizado las relaciones publicador – lector.

A continuación, exploraremos los paradigmas que han cambiado los roles de comunicación en nuestra sociedad:

#1: Redes sociales:

La difusión de ideas ya no está bajo el monopolio de las emisoras de televisión, radios o periódicos. Esto se debe en gran parte a la posibilidad de publicar nuestras ideas con nuestros círculos de amigos, conocidos y parientes, pero también a una escala más pública donde ciertas personas se han convertido en influencers o referentes en cuanto a temas de opinión pública sin ser contratados por los grandes medios.

Así, con solo acceder a Twitter, Facebook o YouTube, puedes ganarte la confianza del público para que, de esa forma, tengas la influencia que tendría un periodista propiamente dicho. Incluso se habla del poder que tiene un tuit para cambiar las ideas y obtener apoyo significativo.

#2: Blogs personales:

Podemos encontrar en internet una enorme variedad de contenido sobre ideales, información útil, manuales, tutoriales, entre otras cosas. Esto se debe a que no solo los periódicos en línea son los que ponen el contenido a disposición del público, sino que cualquiera puede hacerlo.

Desde que existe una enorme oferta de proveedores de servicios de hosting o alojamiento web, este tipo de tecnología se ha abaratado y, por consiguiente, se ha puesto a disposición de prácticamente cualquiera.

Con unos pocos euros al mes, es posible alquilar un espacio en internet para difundir ideas propias. Por otro lado, el auge del software de código abierto y gratuito ha impulsado aún más este medio. Incluso existen plataformas como WordPress, dedicadas a la publicación periódica, donde no es necesario saber diseñar ni programar para crear un sitio de blogging, el cual dispone de una interfaz amigable con el usuario principiante.

El hecho de que se trate de código abierto te permite utilizar este software como base para uno más personalizado, ya que te permite editarlo como quieras. El soporte de la comunidad te da soluciones que por otro lado tendrían un costo, como por ejemplo el tan conocido error 503 y otros más comunes que puedes encontrar solución fácilmente debido a la enorme popularidad de la plataforma.

#3: Dispositivos móviles:

No solo representan un avance tecnológico sino social, porque le ha dado la capacidad al usuario de llevar la conectividad adonde quiera que este vaya. Esto le da un poder de difusión que antes no tenía, ya que se pueden capturar momentos de demanda social y realizar transmisiones en vivo.

Sin duda, nos han otorgado la capacidad de la inmediatez, no solo en cuanto a la información, sino también en cuanto a la adquisición de productos o servicios de la mano con los medios de pago virtuales de acreditación inmediata.

En este sentido, entramos en un aspecto de transformación social pero que sin duda, trae un cambio profundo en el aspecto económico.

#4: Reputación y confianza:

La ampliación del alcance que tiene internet, en comparación con los demás medios, nos obliga a tener un respaldo para prevenir la difusión y el alcance de noticias e información fraudulenta.

Si bien es cierto que ahora cualquiera puede publicar por internet, no significa que se vaya a convertir en referente ni que la información publicada sea creíble. Desde entonces, los conceptos de confianza y reputación se han vuelto más importantes que nunca, por el aumento de la posibilidad de ser estafado o engañado.

Hay muchos sistemas que se basan en reputación donde se califica a ambas partes de la interacción. Esto aparece mucho en los sitios de venta por internet o comercio electrónico, donde el miedo a ser víctima de alguna estafa se incrementa aún más.

De todas formas, muchos vendedores creen que es una forma poco leal al hostigar al vendedor, ya que el cliente se siente empoderado con estas herramientas de denuncia social que impactaría en las futuras ventas. Por lo que algunas plataformas incluso permiten que el vendedor también califique al cliente, seguramente con menos poder que el caso contrario.

Las plataformas de difusión y publicación como Facebook también están luchando contra las noticias falsas, ya que representan una falla grave en su sistema basado en la confianza. Si esta se pierde por completo, ya no tendríamos motivos para tener una cuenta en un sitio donde podríamos ser engañados permanentemente.

#5: Marketing:

Al haber cambiado las formas de comunicarnos entre personas, empresas y gobiernos, no podríamos esperar que el marketing se quede atrás. Estas formas publicitarias han redefinido los modelos de negocios cuya existencia física es incompleta sino tienen un lugar en el mundo virtual de internet.

Esta sobreinformación se ha vuelto prácticamente un requisito, la posibilidad de ser encontrado por internet como en Google Mi Negocio, de ver los productos antes de ir a comprarlos a través de una página en Facebook, etc., nos brinda confianza como usuarios, ya que podemos conocer a priori su existencia, aunque no lo hayamos corroborado en la realidad.

Es entonces donde aparecen las técnicas de mercadeo, que pueden sugerirte resultados de búsqueda a través de los buscadores populares como Google con su producto AdWords, banners publicitarios en sitios web como con Google AdSense, anuncios publicitarios en redes sociales como con Facebook Ads. Estas interacciones han redefinido modelos de negocio que se basan exclusivamente el mundo publicitario como YouTube, Gmail, Outlook, entre otros, donde el servicio es gratuito para atraer usuarios que son el elemento codiciado para los que publicitan.

Estos cambios de paradigmas en las interacciones sociales no se han detenido en este punto, sino que siguen avanzando de la mano con los cambios tecnológicos. No es fácil saber hacia dónde llegaremos con todo esto, pero habrá un día que en el que se deberán plantearán límites porque la tecnología no es buena o mala en su naturaleza, sino que depende de cómo se utiliza.