Bruno Pinto marcou un gol no desconto que salvou un punto en Friol

O Milagrosa rabuñou un punto moi traballado na súa visita ao campo do Friol. As cousas puxéronse costa arriba para o equipo que adestra Manuel Couso ao cuarto de hora, cun gol en propia meta de Pablo Pajón, pero os de Lugo non se deron por vencidos e lograron darlle a volta ao marcador (1-2). Cando parecía que o partido estaba resolto chegou un novo gol en propia meta de David e a salvación de Bruno.