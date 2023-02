Borja Núñez: Dous tantos na goleada da xornada no grupo sur

Borja Núñez Candal anotou dous dos tantos da goleada do San Lázaro ante o Lemos B. O equipo que adestra Diego Rey xogou case toda a segunda metade cun menos, pola expulsión de Picatto, que veu o cartón vermello directo. Aínda así, a vitoria dos lugueses non perigrou en ningún momento. Facendo tándem co seu irmán Rubén, Borja leva tres tantos esta tempada.